Nytt Havila-skip overtatt - uten russisk finansiering

Havila Kystruten har sørget for en midlertidig finansiering som innebærer at skipet kan gå inn i ordinær rute på Bergen-Kirkenes.

Skipet seiler med 60 personer om bord som jobber med å gjøre det klart til å seile på ruta fra Bergen 10. mai.

Havila Kystrutens første skip, Havila Capella, er finansiert og leaset gjennom det russiskeide selskapet GTLK og dermed rammet av sanksjoner.

Havila Kystruten opplyser i en pressemelding at de jobber med ny finansiering også for Havila Capella og de to neste, Havila Pollux og Havila Polaris. De neste skipene skal etter planen leveres mot slutten av året.

Midlertidig

Administrerende direktør Bent Martini i Havila Kystruten om bord i Havila Capella. Foto: Eirik Helland Urke

Havila Kystruten skriver i en pressemelding at Havila Castor blir eid av selskapet HK Ship V AS – et 100 prosent eid datterselskap av Havila Kystruten Operations AS.



Administrerende direktør Bent Martini forteller at Havila Kystruten allerede er i prosess for refinansiering av Havila Castor og de to gjenværende skipene som skal leveres senere i år, samt Havila Capella.



– Havila Capella er naturlig nok den store utfordringen, siden vi leaser det av GTLK Asia, som nå er sanksjonert. Vi jobber med løsninger her også, slik at vi kutter alle bånd til russiske og sanksjonerte selskaper, sier Martini.

Erfaring

Havila Castor er identisk med søsterskipet, Havila Capella, som rederiet tok over i november 2021. Mannskap og erfaringer fra Havial Capella er tatt med til både ferdiggjøring og klargjøring, slik at det skal gå raskere og smidigere å få det inn i rute.

– Skipet vi tar over i dag, er mye nærmere driftsklar for kystruten Bergen – Kirkenes enn Havila Capella var. Skipet skal til Bergen for klargjøring til rutestart, og selv om tiden er knapp, skal vi være klare til første seilas, sier Martini.

Han sier at flere av de ansatte som skal om bord på Havila Castor har brukt de siste månedene om bord på Havila Capella for å bli kjent med skipet.

Havila Castor vil etter planen ankomme Bergen 5. mai, bare fem dager før det skal begynne på sin første 11-dagers rundseilas Berge-Kirkenes-Bergen.

Framtidsskip

Søsterskipet Havila Capella ble i starten av april tildelt prisen «Next Generation Ship Award» under Nor-Shipping-messen utenfor Oslo.

Havila-skipene har to store batterirom på til sammen 6,1 MWh batterier fra Corvus. Det skal være nok til 4 timer seiling på batteri. Foto: Eirik Helland Urke

– Siden skipene er identiske, har Havila Castor akkurat de samme egenskapene som Havila Capella. Det betyr blant annet at skipene blir de første skipene som kan seile utslippsfritt, samtidig som vi allerede i dag seiler mer miljøvennlig enn det noen gang er gjort langs norskekysten. Havila Castor er helt klart også fremtidens skip, forklarer Martini i pressemeldingen.



Batteripakken om bord Havila Castor veier hele 86 tonn og har en effekt på 6,1 megawattonn. Det betyr at skipet kan seile inntil 4 timer på ren batterikraft, helt utslippsfritt. I tillegg går skipet på flytende naturgass (LNG), som reduserer CO 2 -utslipp med rundt 25 prosent og NO x -utslipp med inntil 90 prosent. Det gjør Havila Kystrutens skip til de mest miljøvennlige skipene som seiler kystruten.



Skipene er også bygget for å kunne gå på fremtidens drivstoff. Flytende biogass (LBG), kan i utgangspunktet benyttes med en gang og blandes inn i LNG-tanken. I tillegg er systemene om bord klargjort for å bruke hydrogen eller ammoniakk som drivstoff i fremtiden.

– Vi har et helt klart mål om å bruke biogass i tiden som kommer. Dette handler om både pris og ikke minst tilgjengelighet. Vi er klare for å bidra til enda mindre utslipp fra våre seilinger, sier Martini.