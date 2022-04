Havila Capella vant prestisjepris

Skipet benytter gass som drivstoff og har i tillegg en batteripakke på 6,1 MWh og smart energigjenvinningsteknologi. Skipet er også klargjort for å installere brenselceller og drivstofftanker og system for hydrogen.

Kaptein Brynjard Ulvøy er kjempefornøyd og legger vekt på at skipet – i tillegg til å inneholde det mest moderne som finnes av teknologi for å ta ned utslipp og redusere energibehovet – er godt å seile.

– Det er et nydelig skip, lettmanøvrerbart og oppfører seg godt i sjøen, sier Ulvøy til Teknisk Ukeblad.

I mai skal søsterskipet MS Havila Castor også settes inn på den populære kystseilasen mellom Bergen og Kirkenes, og mot slutten av 2022 er det meningen at de to siste i serien, Havila Pollux og Havila Polaris, skal leveres fra verftet i Tyrkia. Da har rederiet fire skip som alle får skryt av juryen.

Hav Design har simulert og testet skrog som skal takle sjø og værforhold på Kystruten på best mulig måte. Kaptein Brynjard Ulvøy mener baugen tydelig viser at det er god til å ta bølger. Foto: Eirik Helland Urke

Skipene benytter landstrøm i havner der det er tilgjengelig og seiler hybrid med bruk av batterier for å jevne ut belastningen på hovedmotorene. De består av to store og to mindre som kan kjøres i ulike kombinasjoner for å bruke minst mulig drivstoff.

Batteripakken på 6,1 MW og 86 tonns vekt fra Corvus Energy i Bergen er den største installert i noe passasjerskip. LNG-motorene fra Bergen Engines kan også gå på biogass.

Begrunnelse

I juryens begrunnelse heter det: «For hvert år blir debatten om å velge en vinner mer intens, og 2022 var intet unntak. Det er allment kjent at fossilt brensel vil være med oss i årene som kommer, men det må være en overgang til renere, mer effektive alternativer. Vinnerfartøyet er drevet av det reneste fossile brenselet som er tilgjengelig for øyeblikket – LNG, men det er beregnet på fremtidig overgang til hydrogen når teknologi og tilgjengelighet tillater det.»

Administrerende direktør Bent Martini Kystruten sier at rederiet har høye ambisjoner.

– Vår stille og uberørte natur, rene vann og friske luft er verdt å ta vare på. Derfor har vi i Havila Kystruten satset på grønne løsninger. Slik at de som kommer etter oss skal få oppleve det samme.

Administrerende direktør Bent Martini i Havila Kystruten er opptatt av å vise verden at rederiet tar miljø og utslipp på alvor. «Walk the talk», sier han. Foto: Eirik Helland Urke

Rederiet Hurtigruten hadde fram til 1. januar 2021 monopol på den berømte kystruten mellom Bergen og Kirkenes med anløp i 34 havner i løpet av en 11 dagers rundtur. I 2017 utlyste Samferdselsdepartementet anbud på seilingen.

Havila-skipene har to store og to mindre gassmotorer (seks og ni sylindre) fra Bergen Engines som kan brukes i ulike konfigurasjoner i kombinasjon med batterier for å bruke så lite drivstoff som mulig. Foto: Eirik Helland Urke

Mot null

Havila Kystruten vant én av tre pakker og dekker det med fire skip, mens Hurtigruten seiler med syv skip. Havilas fire nybygg er av flere årsaker forsinket, blant annet Covid-19 og uforutsette problemer med både utstyrsleveranser og reiserestriksjoner.

Havila Kystruten opplyser at de har investert over 500 millioner kroner ekstra for å gjøre kystruteskipene mer miljøvennlige.

HAV Groups datterselskaper HAV Design, HAV Hydrogen, Norwegian Electric Systems og Norwegian Greentech har alle bidratt til «Havila Capella».

Martini ser framover og lover at de skal sette inn flere tiltak i løpet av anbudsperioden og klare 80 prosent utslippskutt og jobbe seg mot null.

– Bærekraft skal gjenspeile alt vi gjør, fra skipsdesign til all annen drift, og dette er en utfordring vi ikke tar lett på. Å bli belønnet med denne anerkjennelsen fra skipsindustrien er derfor et stort øyeblikk for oss og et bevis på at vår svært innovative skipsteknologi er en pioner mot det grønne skiftet innen vår type virksomhet, sier Martini.