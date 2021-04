Nybegynner med elbil? Slik gikk det da jeg skulle lade elbil for første gang

Skal du kjøre elbil, må du selvsagt også forstå at det å fylle på energi fungerer annerledes enn for fossilbiler. Hvorfor vi har laget et komplekst og uoversiktlig system, vet jeg ikke. Det bare er slik.

Da jeg i påsken skulle prøve meg som elbilbruker over noen dager, satte jeg meg fore: Dette skal jeg skjønne. Det kan ikke være så lite kundevennlig som jeg har fått inntrykk av som sidelinjesittende fossilbilkjører til daglig.

Jeg startet med å gjøre som Ingrid Espelid-Hovig. Jeg jukset litt. I form av en tekstmelding til min gode kollega og elbiltester Mathias Klingenberg, om hvilke apper jeg trengte.

Dermed var prioriteringen klar: Jeg ville forsøke å lade via Circle K, Fortum og Mer. Ionity virket altfor komplekst og uansett dyrt.

Under planleggingen av turen ble det også klart at det kunne være lurt å lade hos BKKs Bilkraft.

Selvsagte forskjeller

Det holder med «bare» tre apper for å lade elbilen, ifølge min gode kollega.

Det er enkelte ting som gjør det å lade en bil annerledes enn å fylle bensin på den. For det første leveres energien på to vidt forskjellige måter. Strømmen ligger tilgjengelig i kabel, når denne først er lagt. Bensinen må manuelt transporteres lange avstander hver eneste gang bensinstasjonens tanker må fylles opp.

Dernest fyller vi energi på forskjellige måter. Bensin er kjapt å fylle opp, og vi gjør det på noen sentraliserte punkter (bensinstasjonene). Strøm tar lang tid å fylle, og vi gjør det svært mange steder.

Likevel er det for meg merkelig at vi har laget et ladesystem som overhodet ikke er standardisert. I fossilbilene har du riktignok to systemer – bensin og diesel – men de er utformet på nøyaktig samme vis: Du setter «pluggen» i bilen og tanker, uansett hvilken stasjon du er på. Ingen app, ingen profil, ikke noe behov for mobildekning eller strøm på mobilen. Det kan ikke bli enklere.

Slik er det ikke når du skal lade bilen i stedet.

Gjør det lett å velge!

Som uerfaren lader antar jeg at lading som regel handler om to ting: Tid og pris. Noen ganger har jeg god tid, og da blir lav pris veldig viktig. Andre ganger bare må jeg lade, koste hva det koste vil. Det fine med apper er at de kan gjøres brukervennlige, for eksempel ved å gi meg tre valg når jeg skulle velge ladestasjon:

Jeg har god tid.

Jeg vil lade skikkelig de neste 30–60 minuttene.

Jeg må nødlade.

… for deretter å foreslå beste lademulighet ut fra hvor jeg befinner meg – med krystallklar prisinformasjon. Men dette mangler helt. Ikke minst er det vanskelig å skjønne hva det koster å lade.

Etter hvert som jeg blir kjent med lademulighetene, vil jeg selvsagt forstå bedre hvordan dette fungerer. Men hvorfor skal ikke lading være like enkelt som å fylle bensin – noe alle skjønner hvordan virker, selv de som ikke har bil?

Enkle oppsett

Generelt er appene enkle å laste ned og komme i gang med, med noen variasjoner.

Fortum: Enkel registrering. Appen klarte ikke å lese kredittkortinformasjon tidligere lagt inn på mobilen. Måtte ikke bekrefte via BankID.

Enkel registrering. Appen klarte ikke å lese kredittkortinformasjon tidligere lagt inn på mobilen. Måtte ikke bekrefte via BankID. Mer: Enkel registrering. Appen klarte ikke å lese kredittkortinformasjon tidligere lagt inn på mobilen. Bekreftet identitet via BankID. Bare ett betalingskort mulig. Beste meny for å avgrense ladetyper (inkludert effekt). Men: «Klarte ikke laste ladestasjoner» og «Ukjent nettverksfeil har oppstått». Virket etter hvert.

Enkel registrering. Appen klarte ikke å lese kredittkortinformasjon tidligere lagt inn på mobilen. Bekreftet identitet via BankID. Bare ett betalingskort mulig. Beste meny for å avgrense ladetyper (inkludert effekt). Men: «Klarte ikke laste ladestasjoner» og «Ukjent nettverksfeil har oppstått». Virket etter hvert. Circle K: Relativt enkel registrering. Appen hentet kredittkort lagret på mobilen. Bekreftet identitet via BankID.

Relativt enkel registrering. Appen hentet kredittkort lagret på mobilen. Bekreftet identitet via BankID. Bilkraft: Enkel registrering. Kredittkort måtte legges inn manuelt.

Igjen: Jeg bruker appene som nybegynner. Det er idioter som meg de skal hjelpe.

Første lading: Mer

Med kaldt batteri tok jeg første ladestopp på Mers stasjoner ved Circle K på Bjerke i Oslo, like ved riksveg 4. Igjen hadde jeg jukset litt: Jeg hadde googlet hvordan man skal lade. Å vite hva som skal hvor, er kjekt.

Først forsøk gikk dårlig. Stasjonen virket ikke. Forsøk nummer to gikk bedre. På skjermen kunne jeg følge ladingen løpende. Men hvorfor viser ikke skjermen hvor mye jeg har ladet for? Det vet jo leverandøren! Telleverk som på bensinpumpa hadde hjulpet. For noen ganger vil du kanskje bare lade for 200 kroner. Du skal i alle fall ha det valget. Dessuten: Hvorfor er ikke skjermen smartere? En tidslinje som viser meg hvor mye jeg kommer til å ha ladet om 10 og 30 minutter – som et anslag, ville vært kundevennlig.

Nå var jeg avhengig av appen i bilen. Hva om denne er dårlig? Det var dessuten ingen som fortalte meg hvor stor effekt jeg faktisk fikk på tanken – rundt 45 kW, ifølge mitt regnestykke etterpå. Siden jeg bare er en sølle redaktør, skjønner jeg ikke hvorfor jeg ikke får maks effekt. Stasjonen kan for eksempel fortelle: «Bilen din vil bare motta 45 kW. Dette kan skyldes batteriets temperatur eller andre forhold utenfor vår kontroll» – eller «Vi leverer 45 kW til bilen din. Du betaler bare for den energimengden du faktisk mottar». Dette kan ekspertene. Men ikke vi som er ferske og usikre.

Ladeopplevelse: 3/6. En ladestasjon virket ikke. Manger prisinfo underveis. Ingen indikasjon om når jeg kunne forvente å være på 80 prosent batteri.

Andre lading: Bilkraft

Bergenshalvøens kommunale kraftselskaps ladeselskap har lynladere på Furnes ved E6 nord for Hamar, på et ganske lite attraktivt pausested – i alle fall kveldstid. Appen var ikke i nærheten av sanntidsinformasjon om ladingen. Jeg fikk ingen informasjon om kostnad eller når jeg ville nå 80 prosent på batteriet. Siden jeg er amatør, forsto jeg ikke at skjermen på laderen kom til å slå seg av. Siden appen tilsynelatende også viste at ladingen hadde stoppet opp, avbrøt jeg derfor første ladeforsøk unødvendig, og ringe en hyggelig person på kundeservice. Andre forsøk gikk bedre.

Ladeopplevelse: 3/6. Manger prisinfo underveis. Lite veiledning på skjermen. Ingen indikasjon om når jeg kan forvente å være på 80 prosent batteri.

Tredje lading: Fortum Charge & Drive

Ladet ved Shell i Alvdal, hvor det ifølge appen var flere ladere i ustand. Dette var heldigvis trege ladere jeg ikke aktet å bruke uansett, men synd for dem som kom med andre typer biler. Jeg måtte dele på en 150 kW-lader, og måtte derfor nøye meg med litt under 75 kW. Effekten økte ikke automatisk da den andre bilen var ferdig. Om dette er praktisk vanskelig, burde jeg fått en pushmelding om å avslutte første lading for å få høyere effekt.

Jeg kunne imidlertid ikke avslutte lading på stasjon eller i app ved første lading, og måtte ringe kundeservice som stoppet ladingen manuelt. På neste forsøk økte effekten og appen virket som den skulle, men på langt nær perfekt. Ikke mulig å følge ladingen i appen.

Ladeopplevelse: 2/6. Flere ladere virket ikke. Mangler prisinfo underveis. Ingen indikasjon om når jeg kan forvente å være på 80 prosent batteri. Fikk ikke høyere effekt da jeg var alene om lynladeren.

Se her – det er faktisk mulig å fortelle kunden hvor mye du har ladet for. Circle K hadde svaret. Riktignok bare i appen. Pris ved pumpa? Det er fossilt, det.

Fjerde lading: Circle K

Ladet på en relativt godt opplyst stasjon ved Furnes i Hedmark, med godt servicetilbud selv en ganske sen søndagskveld. Første lynlader virket ikke, ifølge de som ladet ved siden av – noe jeg også ved eget forsøk kunne slå fast.

Lader nummer to virket i det minste – egen 150 kW-lader, slapp å dele med noen. Lading startet greit på andre forsøk. O glede: Kunne følge med i appen hvor mye jeg hadde betalt i lading. Ingen indikasjon på hvor lenge jeg måtte stå for å lade til 80 prosent. Snitt på 97 kW. Jeg ladet en Ford Mach E, og kunne ikke stasjonen fortalt meg ved oppstart hvor mye effekt den vanligvis leverer til den biltypen?

Ladeopplevelse: 4/6. En lader virket ikke. Ingen indikasjon om når jeg kan forvente å være på 80 prosent batteri. Pluss for prisinfo underveis.

Jeg må legge til at jeg ved en senere lading på en Circle K-stasjon ikke fikk ladet, samtidig som ladekabelen sto fast i bilen. Ikke spesielt imponerende, men 25 minutters dødtid hjalp bilen til å frigi kabelen til slutt. Ifølge Ford var det en lader det var et kjent problem med, men det var ingenting på skjermen som røpet at dette var en mandagslader.

Kompleks pris

Du må ha god karakter i matematikk for å forstå hva det koster å lade: Kombinasjon av minutt og effekt som gjør at du skal kjenne bilen godt for å skjønne hva prisen blir. Det klarer vi nerder som elsker regneark, men hva med alle andre? Her burde vi få mye enklere løsninger, som kan signaliseres via prisskjermen på energistasjonen – på samme måte som bensin og diesel.

Regneark for å finne ut hva det kanskje koster å lade hos de ulike leverandørene.

Hvorfor må det være så komplisert? Hvorfor må flere hundre tusen opprette brukerprofil på en rekke forskjellige tjenester, som de nesten aldri kommer til å bruke? Trenger du egentlig en app for å fylle energi? Kunne du ikke bare satt en grense i bilen for hvor mye du vil lade, og få en tekstmelding når det er fem minutter igjen? Og ikke minst få vite hva energien koster?

For få, for tregt, for mange feil

Det er lett å tenke at vi er et velutviklet elbilland, ettersom nye biler som selges i stor grad kan gå på strøm. Men som TU har vært innom mange ganger de siste årene, er infrastrukturen for lading altfor dårlig.

En ting er at jeg er født utålmodig. Via kjøringen av en Ford Mach E er jeg ganske sikker på at jeg aldri skal ha en elbil som bare kan lade på 50 kW. Men selv om man har all verdens tid, så kan det ikke være så lite informative ladeprosesser. Greit nok at man laster ned et hav av forskjellige apper, når ingen burde vært nok. Men at stasjonene ikke virker, ikke forteller hva det koster og generelt ikke gjør det til noen hyggelig opplevelse å lade, gjør at konklusjonen er klar: Dette må bli bedre, raskt.