Ny teknologi skal gjøre stjålne elsykler ubrukelige

Friederichshafen/Tyskland: Antall sykkeltyverier i Norge økte i 2020 med 16 prosent sammenlignet med året før, og syklene som stjeles blir stadig dyrere.

Forsikringsselskapet If anslår at én av fire stjålne sykler er elektriske, og faktum er at de aller fleste elsykler er fullt funksjonelle for en tjuvradd som har klart å klippe opp låsen. Har han lader og display, fungerer alt som det skal, og disse delene finner man enkelt i et bruktmarked.

Men mens forsikringsselskapene fortviler, jobber innovative produsenter med å gjøre kjeltringstrekene vanskeligere.

Bruker smarttelefon som nøkkel

En av disse er sveitsiske Biketec GmbH, som leverer elsykkelteknologien Fit. De bruker elektriske komponenter fra flere produsenter og setter dem sammen i et system som blant annet skal gi bedre tyverisikring.

– Hvis du ikke er autorisert til å benytte elsykkelen, stenges alle elektriske komponenter ned. Det gjelder framdriftssystemet, displayet og flere andre enheter. Dermed får tyven i praksis en tung tråsykkel å forholde seg til, sier markedssjef Angela Bieli.

Biketec bruker smarttelefonen som en nøkkel til elsykkelen: Du laster ned FIT-appen, oppretter en brukerkonto, starter elsykken og parer den med telefonens bluetooth, før du skanner QR-koden på et nøkkelkort som aktiverer appen. Nøkkelkortet er basert på Abus SmartX sikkerhetsteknologi, og fungerer som sykkelens unike identitetskort.

Når alt er satt opp, kan du fjernstyre elsykkelen gjennom appen, og stenge ned alle de elektriske komponentene. Du låser sykkelen opp igjen med samme app.

Avansert rammelås

Under verdens største sykkelmesse høstet Biketec en Eurobike Award for sin siste innovasjon – en elektrisk rammelås som kommer på markedet over nyttår. Den robuste låsen spiller på lag med resten av FIT-systemet, og skal kunne åpnes og lukkes med samme app. Dermed kan alle antityveri-innretningene kan styres fra telefonen.

– I 2020 ble 14.869 sykler meldt stjålet i Norge, og vi registrerer at mange har brukt feriepengene sine på dyre sykler, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If. – Under pandemien økte antall tyverier spesielt i de store byene, og vi tror det har sammenheng med at andre typer vinningskriminalitet tørket litt ut. Det er ikke lett å gjøre innbrudd når folk er hjemme hele tiden, så da tyr de som trenger kjappe penger heller til sykler og biler.

Såkalte mobile vinningskriminelle – profesjonelle og organiserte bander – var det lite av under pandemien, som en følge av innreiseforbudet, men Clementz frykter at disse snart vil returnere.

– De går gjerne etter de dyreste syklene, og de besitter høy kompetanse. Det er veldig bra at produsentene jobber med bedre sikkerhetsinnretninger, men dette er en katt og mus-lek der de kriminelle har en tendens til å lære seg det de trenger. I dag må du nesten være en hacker for å kunne stjele en moderne bil, men tyverier skjer likevel, advarer Clementz.

I sommer registrerte If et uvanlig høyt antall tyverier av robotgressklippere, der ladestasjonene gjerne ble stående igjen, og If mistenkte i det tilfellet at gressklipperne blir slaktet for å ta ut verdifulle deler. Det samme kan skje med elsykler.

Greyp er en søsterbedrift til bilprodusenten Rimac. De lager egne sykler, og leverer avanserte systemer til andre fabrikanter. Foto: Svein-Erik Hole

Fant tyvene ved hjelp av fjernstyrt kamera

Kroatiske Greyp er annen leverandør av elsykkelteknologi som kan stenges ned fra eierens telefon. Løsningene deres benyttes blant annet til det nye elsykkelmerket Cyklær, der Porsche og Storck er de viktigste partnerne.

Greyps systemer kommer i tillegg med integrert sporingsteknologi, og kameraer både foran og bak som kan fjernaktiveres av eieren.

– Ved ett tilfelle aktiverte vi kameraene for å vise politiet hvor den stjålne elsykkelen befant seg. Da var det lett for dem å rykke ut og fakke forbryteren, fortalte salgssjef Dominik Vrbanac til tu.no på Eurobike-messen.

Sporingsbrikker har noen begrensninger, både i batterilevetid og presisjon. Sykkelen kan for eksempel være vanskelig å finne i en boligblokk med mange boder og leiligheter, men enkelte forsikringsselskaper tilbyr rabatt på forsikring om man installer løsninger à la Bikefinder, siden sannsynligheten for å finne igjen en stjålet sykkel øker.

– Det var vanskelig å forutsi at verdien på nordmenns sykler skulle øke så kjapt, og lenge hang forsikringsbransjen litt etter utviklingen. Hos oss var for eksempel topperstatningen for en sykkel på innboforsikring inntil få år siden på 15.000 kroner, nå dekker vi helt opp til 40.000 uten ekstra påslag på polisen, sier Sigmund Clementz.

Interessert i sykkelinnovasjoner? Her er alle produktene som høstet gullmedaljer under årets Eurobike Awards.