De elektriske lastesyklene kommer for fullt: Skal erstatte biler i byene

Friedrichshafen/Tyskland: – Tyskland skal bli en sykkelnasjon, slo forbundskansler Angela Merkel fast i åpningstalen på sykkelmessen Eurobike 2021, før hun skrøt av myndighetenes ekstraordinære bevilgning på 1,46 milliarder euro for infrastruktur til syklister de neste to årene.

– Vi skal få bedre sykkelveier og parkeringsgarasjer for sykler i byene. Sykling skal bli mer attraktivt og tryggere, fortsatte hun.

Det finnes allerede 80 millioner sykler i Tyskland, 40 prosent av tyskerne sier i undersøkelser at de planlegger å sykle mer, og det er elsykler som driver veksten. I Tyskland alene selges to millioner nye elsykler hvert år – og takten øker, så lenge produsentene klarer å levere.

Politikerne ønsker å få både privatpersoner og kommersielle aktører til å bytte ut bilen med sykkel på korte reiser – fordi det gir mindre kø og lavere utslipp.

– En elsykkel bruker typisk 1 kWh per mil, mens bilene ligger på 17–30. Her er det mye energi å spare, sier professor Jan Riel, som blant annet jobber med trafikkplanlegging ved Karlsruhes universitet for anvendt vitenskap.

Støtte på 1000 euro

Et av segmentene som vokser hurtigst i elsykkelmarkedet, er såkalte cargo-sykler, eller lastesykler om du vil. I land med godt tilrettelagt infrastruktur, som Nederland og Danmark, har dette allerede tatt av, og flere markeder kommer etter.

Persistence Market Research har gjort en undersøkelse som anslår en gjennomsnittlig årlig vekst i markedet for elektriske lastesykler på 12,7 prosent de neste ti årene, og 68 prosent av syklene vil bli å finne i Europa, mye på grunn av politisk initiativer gjennom tilskudd, skattefritak og bedre infrastruktur.

Også i Tyskland er støtte til elektriske cargo-sykler en het potet. I forkant av det kommende forbundsdagsvalget lokkes det med støtte på inntil 1000 euro for å gå til innkjøp av en elektrisk lastesykkel.

– Hvis fraktselskaper skal investere i cargo-sykler, og familier skal velge sykkel framfor bil på vei til barnehagen, så trenger vi en dytt. Tilskudd til elektriske lastesykler vil bety mye for tempoet i overgangen, slår direktør Bukard Stork i den tyske sykkelindustriens bransjeorganisasjon ZIV fast.

Kettler Cargoline FS 800 vant gull i Eurobike Award 2021 for sin modulære elsykkel, der boksene kan byttes ut og tilpasses etter behov.

Modulære løsninger

Nederlandske Urban Arrow feiret tiårsjubileum på årets Eurobike, og med sine modulære elsykler representerer de en ganske typisk tilnærming til segmentet. De byr på følgende løsninger:

Én familiesykkel, som kommer i fem ulike tilpasninger. Total lastevekt er på 200 kilo, og sykkelen veier i seg selv 51 kilo.

En kompakt lastesykkel kalt Shorty, som skal være mest mulig lik en vanlig sykkel, og benyttes til lettere frakt, som mat.

Varetransportsyklene Cargo L og XL, i seks variasjoner og to ulike motoralternativer med 65 og 85 Nm, batterier på 500 Wh, og et utvalg lastebokser. Kan frakte inntil 620 liter last, og har et ekstrabatteri som tilvalg. Sykkelen veier 52 kilo og har en total lastekapasitet på 250 kilo.

Storkaren Tender, som rommer inntil 2,5 kubikkmeter last og er 229 centimeter lang. Denne kommer i tre variasjoner og har tre hjul, i motsetning til resten av Urban Arrows elsykler, som har to. Maksimal lastekapasitet er 400 kilo.

– Moderne cargo-sykler er konstruert med et lavt tyngdepunkt og er mye enklere å manøvrere enn tidligere modeller, så i de aller fleste tilfeller holder det med to hjul, sier Henning Thomas fra Urban Arrow.

Alle syklene deres har en lang rekke tilvalg, som ulike lastebokser, regnsbeskyttelse, bagasjestativer og barneseter.

– Det viktigste for vår innovasjon er tilbakemelding fra kundene. Fordi hver familie og hvert firma har ulike behov, er den modulære tilnærmingen, sammen med riktig tilleggsutstyr, helt avgjørende for å lykkes, sier Thomas.

Urban Arrow forsøker å åpne nye kundesegmenter gjennom å tilby løsninger for servicearbeidere som trenger å være mobile. For eksempel en mekaniker som skal rykke ut der biltrafikken er tett. Med sykkel er det enklere å komme seg fram. Fraktmodulen kan skyves ut når han er framme. Foto: Svein-Erik Hole

Trenger ikke sertifikat

Urban Arrow har gjort god butikk i sykkellandet Nederland, og ble for to år siden kjøpt opp av amerikanske Pon Bike for å ekspandere i resten av verden. Deres største kundegrupper er innen familietransport, post, bud og pakkeleveranser.

– Elsykler tar av, og innen lastesykkel-segmentet finnes det egentlig ikke alternativer til elmotor. Menneskelig muskelkraft trenger litt hjelp for å flytte hundrevis av kilo, kommenterer Thomas.

Han mener elektriske cargo-sykler er en god investering for bedrifter, fordi de slipper å betale veiavgift og bompenger, så lenge framkomstmiddelet er klassifisert som en elsykkel. Og sjåføren trenger ikke sertifikat.

– På hvilke områder kan vi vente mer innovasjon?

– Sikkerhetsinnretninger og programvare blir stadig bedre. Ved å kommunisere godt med verden rundt, og navigere presist, blir lastesykler en enda mer effektiv transportform.

Urban Arrow benytter motorer og flere komponenter fra Bosch, som tu.no nylig gjorde et større intervju med.

The last mile

Elsykler til «the last mile»-transport er tema i de fleste byplanleggingsprosjekter. Professor Jan Riele gjorde et eksperiment i den tyske småbyen Baiersbronn, hvor et utvalg av byens innbyggere i noen uker fikk disponere en elsykkel etter eget valg – alt fra racere til lastesykler. Resultatet var en dramatisk endring i holdninger og vaner: De fleste fant ut at de foretrakk å bruke en elsykkel til mange å hverdagens gjøremål.

– Når folk får prøve, skjønner de verdien av elsykler. Dessverre er mange av byene bygget rundt bilens behov, dette må endres. Biltrafikken er ofte tett og plagsom, men med en elsykkel kommer du deg fram uansett. Og en by som er full av parkerte biler er ikke en vakker by, konkluderer Riel.

I bildegalleriet under ser du et utvalg av de nye elektriske lastesyklene. Prisene spenner fra rundt 60.000 til 100.000 kroner for de fleste modellene.

Hvordan vil den elektriske fraktsykkel-trenden påvirke Norge? Vi kommer snart tilbake med et intervju med en av de største aktørene på markedet.