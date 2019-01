Ny studie styrker hypotesen om at tannsykdom kan utløse alzheimers

Hvis du ikke allerede pusser tennene dine grundig, har du her en ny god grunn til å bruke et par minutter til foran speilet. En amerikansk undersøkelse av hjernene til 54 avdøde alzheimers-pasienter viser nemlig en sammenheng mellom alzheimers og paradentose, en infeksjonssykdom i tannkjøttet og knoklen rundt tannrøttene.

Akkurat den sammenhengen har blitt antydet i flere tidligere studier, blant annet i årelange studier av tannhygienen og kognitive evner hos menn mellom 28 og 70 år, samt i studier av hjernene til alzheimers-pasienter.

Men et av de store spørsmål er om paradentose kan utløse alzheimers, eller omvendt. Alzheimers-pasienter er nemlig ofte lite flinke å ha en god munnhygiene, og derfor er det ikke så merkelig at man ser mange tilfeller av paradentose hos pasientene. Men spesielt én detalj ved undersøkelsen fra det amerikanske forskerteamet ser ut til å peke i retning av at paradentosen kan være en utløsende årsak til alzheimers, mener forskerne. De fant nemlig også bakterien bak paradentose, porphyromonas gingivalis, i friske hjerner til personer som ikke var diagnostisert med alzheimers.

«Det peker i retning av at hjerneinfeksjon med p. gingivalis ikke er en konsekvens av dårlig tannhygiene fordi man har blitt dement, men en tidlig hendelse som kan forklare den sykdomsfremkallende mekanismen hos middelaldrende før de får kognitive problemer,» skriver forfatterne i sin undersøkelse.

Ny stamcelle-teknologi: Håper å kurere Parkinson

– Spennende, men bare en del av forklaringen

Undersøkelsen er foretatt av flere internasjonale forskere fra blant annet USA, New Zealand og Australia, og har blitt sponset av biotek-oppstartsbedriften Cortexyme. Kasper Jørgensen, som er nevropsykologisk fagkonsulent hos det danske Nationalt Videnscenter for Demens, kaller de nye resultatene for spennende.

«Alzheimers er jo en svært kompleks sykdom, og det er utvilsomt mange faktorer som spiller inn. Men det er klart at denne studien styrker mistanken om at tannbakterier øker risikoen for alzheimers. Jeg vil i hvert fall mene at det nå er enda en god grunn til å pusse tennene skikkelig,» heter det.

Den samme vurderingen kommer fra tannlege og Ph.D Birita Ellefsen, som har forsket på tannhelse og demens.

– Det har lenge vært mistanke om at bakterier i munnhulen kan spille en rolle ved alzheimers. Denne undersøkelsen styrker klart den mistanken, og gir enda en grunn til at alle bør sørge for en god munnhygiene. Men jeg tror ikke at bakteriene forbundet til paradentose kan forklare hele det komplekse samspillet som forårsaker alzheimers, sier hun.

Birita Ellefsen merker seg – i likhet med forskerne selv – at de også fant bakterier i hjernene på friske personer, men for Birita Ellefesen forteller den oppdagelsen noe annet:

– Det er jo ikke gitt at friske personer med stoffer fra paradentose-bakterier i hjernen ville utvikle alzheimers hvis de levde lengre. Kanskje kan noen mennesker klare seg godt med stoffer fra noen mikroorganismer i hjernen, mens andre utvikler alzheimers. Jeg tror at det er flere faktorer som spiller inn, sier hun.

Forsøkt mot influensa: Forskere mener de har funnet stoffet som tar knekken på virus

Vaksine mot paradentose på vei

I forbindelse med Cortexyme-undersøkelsene infiserte forskerne også mus med bakteriene p. gingivalis, og opplevde en økt forekomst av mus med ødelagte hjerneregioner og høyere produksjon av amyloid og tau-proteiner, som er typisk i forbindelse med alzheimers.

Firmaet Cortexyme jobber også med flere måter å stoppe spredningen av paradentose-bakteriene i hjernen og ryggmargsvæsken.

I oktober fortalte bedriften at et av preparatene deres for å stanse bakteriene hadde bestått en sikkerhetstest på mennesker, og nye større kliniske forsøk er på gang. Firmaet er også i ferd med å teste en vaksine mot paradentose.

Denne artikkelen ble først publisert på ing.dk.