Ny rapport: Selv elbiler på kullkraft er mer klimavennlige enn dieselbiler

Forskere i Europa har regnet på livsløpsutslippene fra elektriske biler, inkludert produksjon og batteriproduksjon.

Elbiler har betydelig lavere klimautslipp i løpet av sin livssyklus enn diesel-biler, også når de kjører på en strømmiks som inkluderer kullkraft, ifølge en ny rapport.

Selv i Polen, hvor kullkraften fortsatt står for store deler av strømproduksjonen, har elbilene en god del lavere utslipp enn dieselbiler, ifølge modellstudien som er gjort på VUB Universitetet i Belga.

– I gjennomsnitt slipper en elbil i Europa ut halvparten så mye CO2 som en dieselbil i 2030, og da tar vi med utslippene fra produksjonen, sier Yoann Le Petit, talspersonen for den belgiske tenketanken Transport and Environment (T&E) som har bestilt studien.

85 prosent lavere utslipp i Sverige

Elbil til høyre, dieselbil til venestre.

Landet som kommer best ut i studien er Sverige, siden forskerne baserer seg på EU-tall, og her har elbilene 85 prosent lavere utslipp enn dieselbiler i løpet av livsløpet. Norge er altså ikke med i studien.

Dette er helt nye tall og det gir elbilene et mye renere liv, enn en gjennomgang fra Europa-kommisjonens Joint Research Center-studie fra i sommer, som baserte seg på EU-tall fra 2013.

Professor Magnus Korpås ved Institutt for elkraftteknikk på NTNU mener at selv med Europakommisjonens tall kommer norske elbiler «meget godt ut».

– Men med den metoden de her har brukt for å regne ut karbonintensiteten for hvert land med en justering for import, så vil norske elbiler komme meget godt ut, siden vi importerer veldig lite av det vi forbruker, sier han til tu.no

Modellen viser hvordan utslippene fra elbilene varierer i landene, basert på hvor stor andel av strømproduksjonen som er fra fornybar eller atomkraft.

Så i Sverige vil en elbil bare slippe ut 7-9 CO2-ekvivalenter per kilometer, mens i Latvia er utslippene 169-234 CO2-ekvivalenter per kilometer. Gjennomsnittet i Europa er 65-89 CO2-ekvivalenter per kilometer.

Professor Korpås peker på at Sverige også har mer fossil kraft i miksen enn Norge.

– Norge vil ligge enda lavere, sier han.

1,7 prosent elektriske biler

Per i dag er bare 1,7 prosent av nybilene i Europa elektriske.

– Basert på disse tallene vil det å elektrifisere bilparken i EU-land som har store andel fornybar eller atomkraft bidra til å redusere EUs utslipp, mens det ikke vil ha samme effekten i land med mer karbonintens kraftmiks, skriver forskerne i Europakommisjonsrapporten.

Mens fra Belgia er beskjeden en annen:

– Selv i Polen vil det være bedre for klima om man velger en elbil over en dieselbil.

Korpås peker på at at de i Europakommisjonens rapport baserer seg på 2013-tall for den europeiske kraftmiksen. Mens i den andre prøver å se for seg situasjonen fram til 2030.

– EU-kommisjonen forventer i sine scenarier at det kommer til å komme mye mer sol, vind og andre lavkarbon-teknologier inn og det skjer jo i stort monn allerede i dag, slik at karbonintensiteten går betydelig ned i årene som kommer. Det vil si at det lille Norge importerer vil bli enda renere.

– Utslippene går ned

Kommunikasjonsleder i Norsk Elbilforening blir ikke overrasket over resultatene.

– Stadig flere studier viser at batteribiler er mer klimavennlige enn biler med forbrenningsmotor. Men vi ser daglig at gamle studier og saker blir spredt særlig i sosiale medier, forteller han til tu.no.

Han sier at de ofte må ut og rette opp når feilinformasjon sprer seg.

For situasjonen har endret seg mye på få år. For det første har batteriproduksjonen blitt mindre energikrevende og mer effektiv.

– Det er fortsatt slik at det gir større utslipp å produsere en batteribil, men den vil ta dette inn svært fort når man begynner å kjøre. Og utviklingen her vil bare fortsette.

– Elbilene blir renere og renere

For det andre har elektrisiteten på nettene i Europa blitt renere. Og så lenge vi fortsetter å bygge ut fornybar energi vil strømmen man kjører på også bli mer klimavennlig.

– Elbilene blir mer og mer klimavennlige, mens bensin og diesel-bilene vil bli skitnere og skitnere, etter at man må gå inn i oljeutvinningsprosjekter som oljesand og felt i Nordsjøen der man ser større utslipp, mener Haugneland.

Han forteller også at man tidligere har sett at det har vært store sprik i studiene fordi de har lagt ulike forutsetninger til grunn. Det som har størst påvirkning på resultatet er hvor mange kilometer man regner med at elbilene kjører.

– De små bybilene man hadde før erstattet færre kilometer med bensinbil. Dagens elbiler kjører like langt som hvilke som helst andre personbiler, sier han og viser til deres store spørreundersøkelse der nesten 70 prosent sier de har forsikret elbilen sin for over 12.000 km årlig.

SSB beregner også at i 2015 er elbilenes samlede kjørelengde beregnet til 939 millioner kilometer. Dette gir en gjennomsnittlig årlig kjørelengde på 13.100 kilometer. For el-personbiler er gjennomsnittlig kjørelengde beregnet til 12.987 kilometer.