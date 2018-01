Ny rapport anbefaler full oppvarming av yrkesbygg på natten

Ved å endre strømbruken vår og redusere de verste effekttoppene kan man spare samfunnet for milliarder av kroner.

Det kommer frem i flere ferske rapporter, knyttet til Statnett og Enovas forskningsprosjekt "Alternativer til nett".

Prosjektet, som ble presentert under Enovakonferansen onsdag, peker på mulige tiltak for å redusere eller flytte energibruken, fremfor å bygge ut strømnettet.

Vil flytte forbruket

Hvert år bygges det ut strømnett i Norge for flere milliarder kroner for å sikre strømforsyningen.

De tre nye rapportene som er presentert i forbindelse med prosjektet, utarbeidet av Vista Analyse, viser imidlertid at en endring av forbruksmønsteret kan få ned disse utbyggingskostnadene.

– Vi ønsker at mulighetene til både å flytte og redusere forbruk blir utnyttet best mulig, sier spesialrådgiver Jan Bråten i Statnett til Teknisk Ukeblad.

Bråten understreker at det selvfølgelig vil være behov for å bygge ut strømnettet i fremtiden.

– Men noen steder kan en endring i forbruket være en bedre løsning, sier han.

Effektuttaket i elnettet øker raskere enn energibruken: Her er løsningene som kan forhindre masseutfall

Enkle løsninger med stor effekt

Effekt handler om hvor mye strøm du bruker i et gitt øyeblikk. En typisk effekttopp er rundt klokken 16, i det alle kommer hjem fra arbeid og setter på stekeplaten, vaskemaskinen og lading av elbil samtidig.

I denne forbindelse anbefaler rapportene mer bruk av sensorer og styringssystemer som vil gjøre det enklere å styre privat strømbruk og gi enkeltpersoner bedre oversikt så de enklere kan redusere egen energibruk på de travleste tidspunktene.

– Husholdningene vil også kunne bidra ved å for eksempel lader elbiler utenfor de timene med størst belastning på nettet, sier Bråten.

Og understreker at denne type enkle løsninger faktisk kan gjøre at man slipper å bygge ut enkelte nye nettanlegg.

(For abonnenter) Statnett bruker milliarder: Ny teknologi skal gjøre overføring av strøm billigere, sikrere og mer intelligent

Varme kontorbygg på natten

En annen vanlig effekttopp er på starten av dagen når folk ankommer arbeidsplassen sin, og varmen i yrkesbygg heves etter å ha vært skrudd ned på natten.

Dette er ikke noe problem på sommeren, men på ekstra kalde dager i løpet av vinterhalvåret kan det være utfordrende.

Et av tiltakene mot disse effekttoppene, som trekkes frem i rapportene, er nettopp oppvarmingen av yrkesbygg.

Rapporten anbefaler nemlig at man ikke senker temperaturen i yrkesbygg om natten, som er tilfellet i svært mange yrkesbygg i dag.

– Det vil kunne avlaste nettet for en betydelig del av effektbehovet neste morgen om man ikke skrur ned varmen på natten, ved at man unngår behov for at hele bygningsmassen varmes opp samtidig, sier Bråten.

Bygget som varmelager

Oppvarming av yrkesbygg på natten vil imidlertid kunne øke det totale energibehovet til bygget noe, men siden problemstillingen kun gjelder de kaldeste dagene i året er det ikke noe som vil påvirke strømregningen betydelig, ifølge Bråten.

Rapporten peker på at man ved å skru av varmen på natten reduserer bygningskroppens egenskaper som varmelager, noe som også har effekt på energibehovet.

– Når varmelageret må fylles helt opp hver morgen, slik at bygget kan opprettholde normal dagstemperatur på dagen, blir energibehovet veldig stort på verst tenkelig tidspunkt for strømnettet, sier Bråten.

På de aller kaldeste dagene anbefaler rapporten faktisk å heve temperaturen på natten over normal dagstemperatur.

" Dersom bygningene varmes opp til en temperatur som er høyere enn normal dagtemperatur, vil varmelagringsevnen bidra til ytterligere lastflytting fra dag til natt", står det i rapporten.