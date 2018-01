Vi ser dem over alt; de svære mastene og kraftlinjene som krysser Norge på langs og tvers. Vi tenker kanskje ikke så mye over det, men vi er helt avhengig av dem og de representerer enorme nasjonale investeringer. Det er ikke mange som har et kraftverk i hagen så strømmen må fraktes fra en kraftstasjon. Gjerne på den andre siden av landet og med så små tap som mulig.