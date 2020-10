Ny NH90 gir pilotene bedre oversikt når de skal sette inn franske spesialstyrker

Mens produsenten strever med å levere ferdige helikoptre og tilstrekkelig med deler til Norge, slik at Luftforsvaret tvinges til å fly enda mindre enn planlagt i 2021, ser det ut til at NH Industries lykkes bedre på andre områder av virksomheten.

Helikopterkonsortiet har nå fått grønt lys til å utvikle en oppgradert versjon av transporthelikopteret, melder Airbus Helicopters som er majoritetseier i NHI.

Nyvinningene handler først og fremst om nye sensorer som skal gi bedre sikt og situasjonsforståelse for de to pilotene og resten av besetningen.

Nye EO/IR-sensorer

Frankrike har NH90-helikoptre både i fregattversjon (NFH) og transportversjon (TTH), og det er sistnevnte som nå skal videreutvikles til bruk for franske spesialstyrker og får navnet TFRA Standard 2.

Det er det siste ti helikoptrene, som allerede var bestilt av den franske forsvarsanskaffelsesorganisasjonen Direction générale de l’armement (DGA), som ifølge kontrakten skal leveres i oppgradert versjon fra 2025.

Ifølge produsenten vil oppgraderingen bidra til å gjøre TFRA til et av verdens mest avanserte helikoptre for taktisk innsetting i all slags vær. Standard 2 utstyres med en ny elektrooptisk sensor – EuroFLIR 410 fra Safran. I tillegg ser Airbus for seg å utruste flygerne med en ny generasjon hjelmmonterte skjermer med det som kalles DAS («distributed aperture system») som henter data fra flere infrarøde kameraer.

Nyvinningene på den franske hærens kommende NH90 TTH. Foto: Airbus

Fra før er de franske NH90-helikoptrene utstyrt med ekstra eksterne drivstofftanker med kapasitet til 500 kg, i tillegg til at det er montert M3M 12,7 mm-mitraljøser på begge sider. Også kabinen skal endres noe i den oppgraderte versjonen (se infografikk).

I den franske hæren overtar NH90 for de eldste Aerospatiale Puma-helikoptrene. Hæren har i tillegg den nyeste militære versjonen av Super Puma, som nå går under navnet H225M.

Varsler nye forsinkelser

I fjor høst kom det fram at nederlenderne begynner å se mot en midtlivsoppdatering en gang etter 2025 og håper å få med seg Belgia, Tyskland, Frankrike, Italia og Norge med på en felles oppgradering av fregattversjonen en gang etter 2025. Ut fra det som kom fram om norske NH90 i forslaget til statsbudsjett i forrige uke, vil dette i så fall være langt lengre fram enn 2025 for Norges del.

Luftforsvarets mål er per i dag å kunne oppnå første operative evne (IOC) med fregatthelikoptrene i 2022 og at de skal være fullt operative i 2024. Men en forutsetning for dette er at de får tilgang på de resterende helikoptrene og at reservedelflyten åpner seg som planlagt.

Ifølge budsjettframlegget er ikke dette situasjonen i dag. Her kommer det fram at Norge nå totalt mottatt 11 helikoptre og tre helikoptre gjenstår. Helikoptrene, som allerede flyr mindre enn opprinnelig planlagt, kommer til å måtte holde seg enda mer på bakken framover. Dette skyldes i hovedsak delemangel.

I tillegg kan oppgraderingen av de eldste helikoptrene bli forsinket, det som i budsjettet beskrives som «forskyvninger i leveransene». Dette gjelder de seks helikoptrene, som ble levert i foreløpig versjon og skal oppgraderes til endelig versjon.

– Det har vært utfordringer med å overholde tidsplanen for leveranser også gjennom det siste året. Koronapandemien, som rammet Nord-Italia særlig hardt, forsterker denne utfordringen, skrev Forsvarsdepartementet.

Ifølge produsenten har de nå levert til sammen 427 NH90 til 14 land; Tyskland, Frankrike, Belgia, Italia, Nederland, Sverige, Finland, Norge, Hellas, Oman, Australia, New Zealand, Qatar og Spania. Disse har akkumulert 265 tusen flytimer.