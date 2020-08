Opphever flyforbud for NH90: Dødsulykke skyldtes neppe teknisk feil

De foreløpige undersøkelsene etter at et nederlandsk NH90-helikopter styrtet 19. juli, tyder ikke på at en teknisk eller mekanisk svikt var den utløsende årsaken til ulykken.

Det opplyser Inspectie Veiligheid Defensie (IVD), som sammen med Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) undersøker ulykken, i en pressemelding.

To av de fire om bord omkom da helikopteret gikk i sjøen like ved patruljefartøyet Zr.Ms. «Groningen» som det opererte fra, rett utenfor Aruba i Karibia.

Settes i drift igjen

Denne konklusjonen er trukket etter tekniske undersøkelser på stedet og etter de første analysene av dataene fra ferdsskriveren som ble reddet ut av helikopteret før det sank.

Ifølge IVD er ferdsskriverdataene også undersøkt av Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) som har kommet til samme konklusjon.

De første funnene viser at helikopteret mistet høyde brått og styrtet i sjøen, og den videre undersøkelsen vil forsøke å belyse hva som bragte helikopteret i denne situasjonen og andre aspekter rundt flygningen.

Nederlandsk NH90 tilhørende Zr.Ms. Groningen over Nordsjøen i 2017. Foto: SJOERD HILCKMANN

Basert på dette vedtok det nederlandske luftforsvaret å gjenoppta flygningene med sine øvrige 19 NH90, noe forsvarsminister Ank Bijleveld-Schouten redegjorde for 7. august.

Vurderer berging

Ifølge det nederlandske forsvaret er NH90-helikopteret funnet, og det pågår nå forberedelser til en mulig berging, eksempelvis kartlegging av grunnforholdene og vrakets tilstand.

Helikopteret forble flytende opp ned i cirka et døgn takket være nødflyteutstyret, men sank etter at to av de fire flyteelementene gikk i stykker i den grove sjøen. På den tida drev det også et betydelig stykke.

Det ser ut som at helikopteret er delt i to deler, der den ene delen befinner seg ved der flyet styrtet, cirka tolv kilometer fra Aruba, mens den andre delen ligger på rundt tusen meters dyp litt over 100 kilometer vest for øya.

Ulykkeshelikopteret er av samme type som det norske luftforsvaret benytter, og dersom nederlenderne hadde funnet tegn til at en eventuell iboende svakhet ved helikoptertypen kunne forklart hendelsesforløpet, kunne det medført at også andre brukere måtte sette sine maskiner på bakken som et føre-var-tiltak. Det ser altså ikke ut til å være tilfellet.

– Havariet av det nederlandske NH90-helikopteret har ikke fått konsekvenser for våre NH90 som er i drift som normalt. Vi får fortløpende oppdateringer gjennom vårt nettverk og vår dialog med Nederland, opplyste oberstløytnant Stine Barclay Gaasland i Luftforsvaret til Teknisk Ukeblad i forrige uke.