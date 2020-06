Ny kinesisk sjuseter til lavpris: Nå kommer en rekke elektriske folkefraktere

Den norske importøren av det kinesiske nyttekjøretøymerket Maxus meldte før helgen at de lanserer en sjuseters personbil, Maxus Euniq. De melder seg dermed inn i en relativt eksklusiv klubb i elbilmarkedet.

Sjuseters elbil har vært mulig å kjøre i mange år, men Maxus blir en av de rimelige variantene, med en pris på 400.000 kroner og oppover.

Rekkevidden oppgis til 325 km, med det vi forstår er blandet kjøring. Batteriet er på 52,5 kilowattimer. Motoreffekt er oppgitt til 130 kW, med dreiemoment inntil 310 Nm. Toppfarten er 160 kilometer i timen.

Grei nyttelast

Bilen veier 1810 kg, og har en nyttelast på 525 kg. Du kan også trekke en tilhenger på inntil 400 kg. Ikke all verden, men nok til en liten henger, combi-camp eller lignende. Bilen har for øvrig også mulighet for takstativ.

Her er det panoramasoltak, skinnseter, elektrisk bakluke, klimaanlegg, og trykkskjerm for fører. Setekonfigurasjonen er 2 + 3 + 2 seter.

Maxus Euniq. Foto: RSA

Bilen er fullspesifisert og rustbehandlet, og det eneste du ifølge prislistene kan velge i tillegg er ladekabel og metallic lakk, for henholdsvis 2500 og 7900 kroner. Det kan med andre ord fort bli en og annen Maxus Euniq å se på veien. Vinterdekk vil også komme i tillegg.

Det skal være god tilgang på biler, og den skal leveres i høst.

Bilen har 2+3+2 seter. Foto: RSA

Mange alternativer på markedet

Selv om det er plass til mange passasjerer, og antakeligvis også en del last (lastevolum er ikke oppgitt), så er den ikke helt unik i elbilmarkedet.

Nissan e-NV200 Evalia fås i sjuseterutgave for 360.000 kroner, også den så godt som fullutstyrt. Den har imidlertid mindre motor, og mindre batteri. Rekkevidden er oppgitt til 200 km WLTP ved blandet kjøring.

Sjuseter-utgaven har dessuten ikke tilhengerfeste. Egenvekten er 1789 kg, og nyttelasten 461 kg. Så du får rett og slett med deg mer last i Maxus-varianten.

En annen populær modell du kan få med sju seter er Tesla Model X. Det koster deg nær 900.000 kroner for en ny bil, men så får du også langt mer rekkevidde og tilhengerfeste med mulighet for 2,2 tonn.

Mange nye folkefraktere på vei

Peugeot e-Traveller. Foto: PSA

Denne høsten og tidlig neste år utvides det elektriske MPV-segmentet med flere biler, som Mercedes-Benz EQV (8 seter), Toyota Proace Verso (9-seter), Peugeot e-Traveller (9 seter), Citroën Spacetourer (9 seter) og Opel Zafira Life (9 seter).

De fire siste er bygget på samme plattform og er dermed i stor grad like biler, antakeligvis med noen forskjeller i tilgjengelig tilbehør. Tilhengerfeste skal kunne leveres på alle. De har en bagasjeplass på inntil 3000 liter.

Vi vet ikke prisene på noen av disse bilene, inkludert Mercedes EQV, men de fleste kan leveres før nyttår.