Toyotas elektriske varebil har milliongaranti i Nederland

Toyota lanserte i fjor sin varebil Proace i elektrisk utgave. Den kommer til Norge i høst.

Den nye bilen blir den andre elbilen i normal serieproduksjon fra Toyota-konsernet på norske veier, etter Lexus UX300e. Det kanskje mest oppsiktsvekkende med denne bilen er batterigarantien på én million kilometer eller ti år.

I Nederland har Toyota nå kommet med ytterligere opplysninger. Der i landet får Proace enda hvassere garanti: En million kilometer eller 15 år, avhengig av hva som inntreffer først. Toyota garanterer en batterikapasitet innenfor 75 prosent av opprinnelig kapasitet i denne perioden.

For at garantien skal gjelde, kreves det at bilen følger serviceprogrammet fra fabrikanten.

Det er imidlertid ikke avgjort at de samme garantivilkårene skal gjelde i Norge, får Teknisk Ukeblad opplyst fra Toyota Norge. Det fremgår ikke på nettsidene til Toyotas importør i Nederland om garantien er fabrikkgaranti eller om den er dekket av importøren.

Proace kommer med inntil 6,1 kubikkmeter lasterom. Foto: Toyota

Vi tør imidlertid tippe at Proace kommer til å få en grei batterigaranti når den kommer i salg i Norge til høsten.

Norske kunder kan tegne kontrakt fra september, og de første bilene leveres mot slutten av året. Prisen er ikke klar.

Nære franske slektninger

Elektriske Proace er nært beslektet med de nye elektriske varebilene fra PSA, da alle er bygget på plattformen EMP2, som Toyota og PSA samarbeider om. Proace bygges sågar på samme fabrikk som PSA-trillingene.

Proace kommer med batteri på 50 og 75 kilowattimer, med en rekkevidde på henholdsvis 230 og 330 km.

Bilen kommer i tre lengder, med mellom 1000 og 1275 kg nyttelast. Lastevolumet er 4,6, 5,3 og 6,1 kubikkmeter.

I tillegg får de mulighet til å trekke henger på inntil 1000 kg.

Fra neste år vil bilen også komme i en personbilutgave, Proace Verso, med mulighet for inntil ni seter.

Kvalifiserer til støtte

Varebilvarianten av Proace kommer i to utstyrsnivåer, Basic og Comfort, hvor sistnevnte blant annet gir automatisk klimaanlegg, elektriske sidespeil, tåkelys, 360 graders ryggekamera, blindsonevarsler og parkeringssensor foran og bak.

Denne bilen, samt PSA-variantene, kvalifiserer for øvrig til Enova-støtte på 50.000 kroner dersom det er snakk om et næringskjøp. Kravet for å få støtte er at man har søkt støtte før bilen bestilles, og at virksomheten er registrert i Norge, og ikke har økonomiske problemer.

Har man først fått støtte til kjøp av varebil, er det også mulig å få støtte til kjøp av ladestasjon når bilen er levert. Dette beløpet er begrenset til 5000 kroner.

Toyota har for øvrig en mindre varebil på trappene, kalt Proace City. Denne kommer neste år.