Toyotas aller første elbil blir en varebil

Toyota har omsider kommet med et konkret årstall for når de skal ha elbil i salg.

Det er varebilen Proace som først kommer som elbil. Dette skjer i 2020.

Året etter kommer Proace City som elbil.

Forskjellen på de to modellene er størrelsen. Proace City er mindre enn Proace.

Bilene er en respons på strengere krav fra europeiske byer. I Tyskland har Stuttgart innført forbud mot dieselbiler med motorer eldre enn Euro5.

Hamburg innførte delvis forbud i fjor, og i andre byer er det fremdeles rettslige prosesser rundt eventuelle forbud.

Andre land innfører også begrensninger, som dager med dieselforbud i Oslo og Bergen, og innføring av ultralavutslippsone i London.

Mange er avhengige av varebil i byen

For eiere av personbiler kan det bety kinkige situasjoner som må løses med kollektivtransport. Så enkelte er det ikke for mange yrkesgrupper. Det vil neppe bli aktuelt for en rørlegger å ta bussen til en kunde, eller et budfirma å levere en palle med varer med elsykkel.

Med andre ord er det ikke rart at Toyota setter inn støtet på elektriske varebiler. Her er det et behov, og en usikkerhet som kan tenkes å vippe kjøpere over på elbil neste gang varebilen skal byttes ut.

Toyotas nye varebiler er en del av selskapets nye merkevarestrategi, skriver de i en pressemelding. Disse bilene skal gå under merkevaren Toyota Professional, og vil blant annet inkludere egne sentre for kommersielle kjøretøyer.

Flere personer og fasiliteter i Toyotas nettverk skal dedikeres til nyttekjøretøy.

Toyota Proace og Citroën Jumpy. Foto: Toyota/PSA

Toyota-klær

Proace bygges av PSA i samarbeid med Toyota. Det vil si at disse bilene deler DNA med Peugeot Partner og Citroën Berlingo. Bilene skal bygge i samme fabrikk som disse, i Vigo i Galicia nordvest i Spania.

Proace City ble første gang vist frem i vår, og kommer i lang og kort utgave. Den korte er 4,4 meter lang med lastekapasitet på 3,3 m3, og den lange 4,75 meter og 3,9 meter.

Proace (uten CIty) kommer i lengdene 4,6, 4,9 og 5,3 meter, med lasterom på henholdsvis 4,6, 5,3 og 6,1 m3.

Toyota har ikke sagt et ord om rekkevidde eller batterikapasitet. Ifølge Tungt.no, som deltok på presselanseringen av de elektriske utgavene, sier Toyota heller ingenting om mulighet for hurtiglading.

Norge skal imidlertid være et av de prioriterte markedene.

1200 kg

Nyttelasten på den elektriske utgavene skal være 1000 til 1200 kg, trolig avhengig av lengde på bilen.

Det er ikke helt usannsynlig at spesifikasjonene blir de samme som for de tilsvarende PSA-modellene Citroën Jumpy/Peugeot Expert som tilsvarer Proace.

PSA har i likhet med Toyota ikke sagt noe om batterikapasitet på disse, med bilene kommer neste år, altså omtrent på samme tid som elektriske Proace.

PSAs Partner/Berlingo finnes allerede som elbiler, med en kapasitet på 22,5 kWh. Disse skal oppdateres, og vil trolig komme med større batteri når de oppdaterte versjonene lanseres. Spesifikasjonene vil da mest sannsynlig speiles av Proace City.