Ny elektrisk flyprodusent vil ta opp kampen med Boeing og Airbus

I 2016 fikk USA en helt ny flyprodusent, og selv om Wright Electric ennå bare har et elfly på tegnebrettet, er troen på teknologien svært stor – faktisk så stor at Wright Electric mener de vil ha et 100 prosent elektrisk fly med plass til 150 passasjerer på vingene om bare ti år.

Rekkevidden til flyet, som ble presentert for potensielle investorer i mars i år, skulle bli på 480 kilometer.

Det er nok til å dekke 30 prosent av alle verdens kommersielle flyruter i dag; for eksempel rutene London-Paris og New York-Boston.

Store utfordringer

Planene eksisterer foreløpig bare på skrivebordet hos Wright Electric, og de er veldig klar over hvor store utfordringer de står ovenfor. I bloggen Wright Weekly Weport fra januar 2017 blir noen av beregningene gjennomgått i grove trekk. De er som følger:

Det tas utgangspunkt i en Boeing 737-800, som har en maksimal startvekt på 68 tonn, hvorav drøyt 11 tonn er mennesker og bagasje, mens selve flyet veier ytterligere drøyt 11 tonn. Det gir plass til cirka 22,5 tonn drivstoff, som kan «konverteres» til batterier.

Hvis batteriene har et energiinnhold på 200 Wh/kg, så gir det 4,5 MWh. Det er ikke mye hvis man tenker på at det er bruk for 30 MW ved start og 11 MW for å holde en B737 i lufta.

Der er selvfølgelig mange muligheter for å optimere et fly slik at det bruker mindre energi når de går på ren strøm. For eksempel kan hastigheten reduseres, og de tunge jetmotorene kan byttes ut med lettere elmotorer.

Utover dette ser man på flyets hastighet, siden lavere fart vil redusere energiforbruket vesentlig. På de korte rutene betyr det heller ikke så mye om flyet går 400 eller 800 km/t.

Man ser også på i hvilken høyde det skal flys i, samt hvordan kabinen skal innredes.

Men totalt sett innrømmer folkene bak Wright Electric at de er veldig langt fra en løsning hvis ikke batteriteknologien blir vesentlig forbedret.

For å få et større perspektiv i utviklingen av elektriske fly har Wright Electric gått inn i et samarbeid med det britiske lavprisselskapet EasyJet. Deres viktigste fly er nettopp et med plass til omkring 150 passasjerer.

Kritikere har allerede påpekt at Wright Electric satser altfor mye på at den nåværende teknologiske utvikling innen batterier fortsetter med samme fart som nå.

Derfor har de i første omgang begynt med å konstruere et mindre hybridelektrisk fly med plass til ni personer. Her diskuterer de hvorvidt forbrenningsmotoren og de elektriske motorene skal bygges sammen – eller om de skal holdes separate.

Artikkelen er opprinnelig publisert på Ing.dk.