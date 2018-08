NTNU-studentenes elektriske racerbil gjør 0 til 100 på 2,2 sekunder. Kapret internasjonal pallplass

Revolve NTNU har laget racerbiler siden 2012. De har fått gode resultater i internasjonale konkurranser tidligere, men i år var året de virkelig fikk uttelling for strevet.

Studentlaget fra Trondheim havnet på 2. plass i klassen for elektriske biler i den prestisjefylte ingeniørkonkurransen for studenter, Formula Student Germany, som finner sted på Formel 1-banen Hockenheimring.

Bilen, som har fått navnet Atmos, er en elektrisk racerbil med firehjulsdrift og en vekt på 180 kilo. Ifølge studentlaget selv går den fra null til hundre på 2,2 sekunder.

25 poeng fra førsteplass

Revolve endte opp med totalt 858,55 poeng av mulige 1000. Kun 25 poeng skilte dem og førsteplassen, laget fra Zürich ETH.

Konkurransen går ut på at studentlag fra hele verden konkurrerer i å utvikle og bygge egne racerbiler. Det gjelder ikke bare å komme først i mål, men å ha den beste pakken av konstruksjon, prestasjon og økonomi- og markedsføringsplan.

Konkurransen består av rundt 120 lag og 3700 studenter fra hele verden. Årets pallplassering er den første for studentlaget fra NTNU i Formula Student Germany.

– Teamet har virkelig stått på hele året, og det er så flott å se at innsatsen har resultert i så fantastisk gode resultater, sier prosjektleder i Revolve, Cornelia Reme-Ness, i en pressemelding.

– Det er helt vanvittig, det største man kan oppnå, sier Erik Brettingen Johansen, med ansvar for markedsføring for studentlaget, til Teknisk Ukeblad.

Lager det meste selv

Odin Aleksander Severinsen er med i prosjektet for andre året, og har i år vært teknisk leder på det elektriske systemet på bilen.

Han forklarer at bilen har monocoque i karbonfiber laget på Kongsberg, en vingepakke som de har laget selv på NTNU og et litium-polymer batteri de har satt sammen selv.

Bilen har 139 hestekrefter og et dreiemoment på til sammen 1300 newtonmeter for alle fire hjul.

– Vi lager neste alt på bilen selv, det meste er designet og produsert på huset. Så får vi noe hjelp til produksjon av sponsorer også, spesielt på hjuloppheng. Men alt i karbonfiber lages av oss, påpeker Severinsen.

Alle kretskort som brukes i bilen er dessuten også designet og laget av studentene selv, og også det meste av koden som brukes i bilen er utviklet av Revolve.

Førerløs bil

Studentlaget deltok også med en førerløs bil i konkurransen for aller første gang.

Revolve NTNU har i løpet av det siste året utviklet og implementert et helautonomt system på den elektriske racerbilen som ble laget i 2017, slik at den kan kjøre av seg selv.

Denne bilen kom på en 7. plass under Formula Student Germany, i tillegg til at laget vant FSG Sportmanship award for beste sportsånd.