NTNU-professor mener tidligere grunnberøring ikke er bra

Cruiseskipet Viking Sky hadde i slutten av november i fjor en grunnberøring ved Frankrike. Ifølge ulykkesrapporten skjedde det ved Sete havn i Middelhavet. Skipet ble tatt av vinden da det skulle legge til kai, og kom borti havbunnen.

Skroget ble ikke skadd, men en av propellene fikk skader og ble reparert dagen etter. Ifølge ulykkesrapporten ble det gjennomført en intern undersøkelse av hendelsen. VG har tidligere omtalt hendelsen.

I ulykkesrapporten skriver skipsoperatøren at årsaken til hendelsen var at vinden endret seg ved innseiling. Kommunikasjon på fransk gjorde det også vanskelig å vurdere situasjonen, heter det.

Professor i marin teknikk ved NTNU, Svein Kristiansen, synes ikke grunnberøringen er bra.

– Det er ikke bra at de har den grunnberøringen. Det kan tyde på dårlig navigasjon eller ikke topp drift, sier han til TU.

– Myke verdier årsak til 70 prosent av ulykkene

Kristiansen har tidligere uttalt til NRK at Viking Sky ikke burde vært ute i det hele tatt da det fikk problemer ved Hustadvika i helgen.

Professoren er i ferd med å undersøke 100 skipsulykker, og sier om lag 20 prosent kan forklares av tekniske problemer, mens hardt vær kan forklare om lag 10 prosent av dem.

– Poenget er at de myke verdiene - kommunikasjonen på broen og navigasjonen - utgjør 70 prosent av årsakene til slike ulykker, sier han.

Han kjenner ikke til hvor vanlig det er at cruiseskip har flere slike hendelser i løpet av noen måneder.

– Cruisefartøyer holder seg nært land, som er naturlig i og med at det er en turistvirksomhet, og er sånn sett eksponert for grunnberøringer. Men det er ikke et positivt bilde, og kan være en indikasjon på at sjømannskapet ikke er topp. Statistikken viser at det finnes gjengangere med slike hendelser, sier han.

Vil ikke spekulere

Statslos Inge Lockert har tidligere reagert på spekulasjoner rundt motorhavariet til Viking Sky i helgen, og sier avgjørelsen til kapteinen var i tråd med anbefalingene fra de to losene om bord.

Rederiet vil ikke kommentere Kristiansens syn. Jon Mørland i Mørland og Johnsen, som kommuniserer på vegne av rederiet, skriver dette i en epost.

– Viking Sky hadde taubåtassistanse og los om bord på vei inn til Sète i Frankrike. Grunnet et kraftig vindkast flyttet skipet seg noe fra kurs og berørte sandbunnen, men seilte videre til havn som planlagt. Hendelsen ble rapportert og undersøkt i henhold til rutiner og regler for kommersiell skipsfart, skriver Mørland.

Havarikommisjonen undersøker

Havarikommisjonen er i ferd med å undersøke hendelsen ved Hustadvika i helgen. De tar ut Voyage Data Recorderen (VDR) fra skipet for å undersøke lydlogger fra broen som kan supplementere intervjuene av besetningen, ifølge Dag Sverre Liseth, avdelingsdirektør i sjøfartsavdelingen i havarikommisjonen.

Siden skipet fikk motorstans tar de også ut alarmloggene for å undersøke om og når alarmene gikk.

– Vi arbeider så raskt vi kan, men dette krever noe tid. Vi kommer til å utgi en offentlig rapport innen 12 måneder. Hvis vi underveis avdekker noe som kan være sikkerhetskritisk, så kommer vi til å gå ut med det tidligere, men det er alt for tidlig å si noe om det nå, sier Liseth.