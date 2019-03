Viking Sky-los reagerer på spekulasjonene om seilas-avgjørelsen

En av de to losene som var om bord i Viking Sky, reagerer på spekulasjonene som kommer rundt motorhavariet.

– Adrenalinnivået var høyt. Det var en god porsjon flaks i tillegg til at folk i alle ledd gjorde som de skulle, sier statslos Inge Lockert til Vesterålen Online.

Den finske kapteinens avgjørelse var i tråd med de rådene han fikk av de to norske losene som var om bord. Lockert hadde vært om bord sammen med sin kollega siden cruiseskipet la fra kai i Tromsø da fartøyet sendte ut mayday-signal i 14-tiden lørdag, skriver NRK.

Uvanlig med total blackout: Flere teorier om årsaken

Teknisk systemsvikt

Skipet fikk store problemer på Hustadvika sørvest for Kristiansund. Ifølge losen ville båten klart seg fint forbi det åpne og farlige havstykket dersom den ikke hadde fått motorhavari.

– Noen har sagt at skipet ikke skulle gått over. Men dette er et fartøy som er over to hundre meter langt og ti meter bredere enn hurtigruta. Vi gikk gjennom seilasen med besetningen på forhånd og alt gikk helt som det skulle – inntil vi var fri for motor. Det er da problemene oppstår, sier Lockert.

Det skal ha vært en teknisk systemsvikt som førte til overbelastning på skipsmotorene, ifølge kilder NRK har vært i kontakt med.

– I og med at alle dieselmotorene stanset, så er en slik svikt absolutt et mulig scenario, sier avdelingsleder Alexander Granslo ved skipsoffisersutdanningen ved Fagskolen i Troms.

De skulle slått inn: Viking Sky har reservesystemer

Kjøling

Professor og studieprogramleder Eilif Pedersen for maritim teknikk ved NTNU understreker at det fort blir spekulasjoner om mulige årsakssammenhenger når man ikke har nok kjennskap til skipet og hva som kan ha utløst en slik hendelse.

– Men av de mer plausible mulighetene er motorhavari på grunn av manglende kjøling. Svært mange av systemene som motoren er avhengig av for å kunne drive propellene med tilstrekkelig kraft, krever god kontroll med temperaturene på motoren og i smøroljen, sier han.

Han legger til at det også er en rekke andre muligheter, som problemer med brenseloljesystemene, smøreoljesystemet og de elektriske kraftoverføringssystemene.