Norwegian Tech Award 2019: Nordic Semiconductor hedres for banebrytende teknologi

Nordic Semiconductor er den suverene markedslederen på BLE-brikker, Bluetooth Low Energy, med mellom 40 og 50 prosent av verdensmarkedet. Det som har skaffet det norske halvlederselskapet en slik posisjon er en kombinasjon av ekstremt lavt strømforbruk og et svært godt utviklingsmiljø.

Det er de samme argumentene de nå går til markedet med når de har lansert nRF91-serien som støtter LTE-M og NB-IoT:

Den skal slå konkurrentene grundig på strømforbruk. Det er svært viktig, fordi de fleste slike brikker vil være koblet til sensorer og drevet av batterier.

Åpner nye muligheter

De nye standardene åpner mobilnettene mot sensorinformasjon, og kan dermed bidra til å realisere IoT.

Det at batteriene varer lenge er for mange den viktigste egenskapen til brikken som skal kommunisere sensorinformasjonen fra utilgjengelige steder. Det er mulig å oppnå opptil mange års batterilevetid når sensorene ikke trenger å kommunisere så ofte.

NSE har fått en enorm kundemasse gjennom å være kundevennlige. De gjør det lett for ingeniører å utvikle nye sluttprodukter og tjenester (som treningsgadgets eller datamus) med sine brikker, og det er det samme konseptet de nå viderefører med den nye LTE-brikken.

Juryens begrunnelse:

Vinneren er stor på et lite område og og har en ledende posisjon innen flere segmenter. Teknologien selskapet har utviklet har et veldig bredt anvendelsesområde med potensial for å være med og løse flere store samfunnsoppgaver.

Norwegian Tech Award er hovedprisen. Den tildeles i år Nordic Semiconductor.

De har lagt vekt på bruke «open source» for at andre kan knytte seg til å bruke deres teknologi. De er like åpne for store som for små aktører.

Vinneren lager nervesystemet for det digitale samfunn – ikke bare i Norge, men hele verden.

Vinneren er stor på et lite område og har allerede en ledene posisjon innen flere segmenter. Nå har selskapet i tillegg tatt nye steg og klart å presse enda mer teknologi og prosessering inn på en liten brikke innen mobilt IoT.

Vinneren er stor på et lite område. Selskapet leverer energigjerrige komponenter og har en ledene posisjon innen flere segmenter. Nå har selskapet i tillegg tatt nye steg og klart å presse enda mer teknologi og prosessering inn på en liten brikke. Vinneren bidrar til å gjøre industri og produkter smartere og knytte dem sammen.

Vinneren er Nordic Semiconductor.

- Norge har de beste ingeniørene

- Vi er veldig glade for denne prisen og anerkjennelsen i Norge, sier teknologidirektør Svein-Egil Nielsen fra scenen.

Men feiringen går dem ikke til hodet:

- Vi går på jobb igjen i morgen tidlig, og vil sørge for at kundene og de ansatte er fornøyde. Vi har stor tro på at den nye brikken vil ta oss til nye høyder, og hvem vet, kanskje kommer det nye produkter etter det. Norske ingeniører er de beste i verden. De leverer hva de skal gjøre hver eneste dag.