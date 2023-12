Norsk Vind møter motstand på nytt prosjekt i Rogaland

Vindkraftaktøren Norsk Vind, med fornybarinvestor Lars Helge Helvig i spissen, annonserte i mars planleggingen av et nytt vindkraftverk i Sokndal kommune i Rogaland etter at kommunestyret hadde sagt ja til å utrede Moldalsknuten vindkraftverk.

Størrelsen på planområdet er på om lag tre kvadratkilometer, og ligger rett over grensen til nabokommunen Lund i samme fylke. Et samlet formannskap i Lund kommune er derimot kritisk til planen, skriver Energiwatch.

Norsk Vind – landets største vindkraftaktør Norsk Vind ble stiftet i 1996, og arbeider kontinuerlig med prosjektering, utvikling, bygging og drift av vindparker i Norge og utlandet.

Grunnlegger er oljeingeniør Lars Helge Helvig som sluttet i jobben for å satse på energiforsyning med lavere utslipp.

Den første store vindparken, Høg-Jæren vindkraftverk, har vært i drift siden 2011 og ligger i Rogaland.

Ferdigstilte prosjekter: Egersund Vindkraftverk, Bjerkheim vindkraftverk, Søndre Klynge, Måkaknuten vindkraftverk, Røyrmyra vindkraftverk, Tellenes vindkraftverk.

Prosjekter under utvikling : Sandnes vindkraftverk, Svarthammeren, Sandøy, Bergheia, Honna vindkraftverk, Hordavind og Makambako vindkraftverk i Tanzania.

Hordavind-prosjektet på 2–300 vindturbiner med 1500 MW effekt, og 5,4 TWH produksjon vil bli et av Europas største vindkraftverk, og tilsvarer forbruket til 300.000 husholdninger. Prosjektet utvikles uten subsidier.

Kilde: Norsk Vind

Frykter naturinngrepet

Under årets siste formannskapsmøte behandlet politikerne i Lund kommune saken, og sendte en enstemmig uttalelse med flere kritiske spørsmål til planene.

– Vi stiller spørsmål og det gjør vi på vegne av naturen vår. Det er viktig for oss å ta vare på friluftslivet i Lund, dem som bruker området og som bor i nærheten, sier ordfører i Lund, Gro Helleland (KrF) til Avisen Agder.

Uttalelsen kommer i kjølvannet av at planprogrammet nå har blitt sendt ut på høring til berørte parter, blant annet til Lund kommune. Den består av fire punkter der det blant annet stilles spørsmål om støy, visuell forringelse i naturen, konsekvenser for det eksisterende vindkraftanlegget på Tellenes, og om hva det vil si for dyrelivet.

Kommunen har fra før sagt klart ifra om at den ikke vil sette av nye områder til vind eller solkraft ved rullering av kommuneplanens arealdel 2023–2035.

– Nå har vi også planene på grensen mot Sirdal som ligger og lurer, hvor det er snakk om å ødelegge uberørt natur med vindkraft. Derfor er det så bra at vi i Lund står samlet i forhold til hva vi mener om dette, sier hun videre.

Naboen positiv til utredning

Tilbake i mars sa kommunestyret i Sokndal ja til å utrede Moldalsknuten vindkraftverk. Det ble da den første kommunen sør for Finnmark som ga klarsignal etter at regjeringen i 2022 igjen åpnet for nye vindkraftkonsesjoner.

‍Vindkraftverket vil ligge i et område med eksepsjonelt gode vindforhold ifølge Norsk Vind, med mulighet for å gi høy og stabil produksjon av energi. Det er anslått å koste mellom 550 og 650 millioner kroner.

Norsk Vind mener det er potensial for mellom syv og elleve vindturbiner i området med turbinstørrelser i spennet mellom cirka 3,5-8 MW. Samlet installert effekt i vindkraftverket er anslått til maksimalt rundt 50 MW.

I slutten av september konkluderte kommunen med anbefaling om oppstart av det videre planarbeidet, og et formelt oppstartsmøte mellom NVE, kommune, statsforvalter og utbygger ble satt på agendaen i desember.

Fikk konsesjon i 2015

Modalsknuten vindkraftverk er planlagt inntil eksisterende Tellenes vindkraftverk som ligger i Sokndal og Lund. Norsk Vind har tidligere påpekt at det gjør at man på tre sider er omringet av turbiner og infrastruktur allerede, samt at parken vil ligge i umiddelbar nærhet til Titania-gruver og et planlagt nytt næringsområde for blant annet kraftkrevende industri.

‍– Vi opplever at dette prosjektinitiativet på mange måter svarer ut det som synes være holdningen til mange i dag, nemlig at vindkraft på land primært må bygges i tilknytning til eksisterende infrastruktur, uttalte Magnus Grinde, prosjektleder hos Norsk Vind, i meldingen i mars.

Vindkraftverket var i hovedsak planlagt i samme område som et tidligere prosjekt med samme navn. Dette prosjektet fikk konsesjon i 2015, men ble ikke satt i drift innen fristen og konsesjonen bortfalt i 2022, ifølge NVE.

NVE har sendt Norsk Vind sin melding og forslag til planprogram for detaljplanen på høring, med høringsfrist 12. januar 2024.