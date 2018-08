Norske hydrogen-gründere satser 150 millioner - bygger ny fabrikk på Notodden

Kapasiteten til NEL Hydrogen på Notodden utvides for å kunne levere over 160 store elektrolysører fra 2020.

Det blir 30-40 nye arbeidsplasser ved fabrikken, som skal bygges opp i tilknytning til dagens anlegg på Notodden i Telemark.

Ifølge lokalavis Telen kjøpte NEL opp Becromalbygget rett ved deres egen fabrikk tidligere i år.

Konsernsjef Jon André Løkke sier til avisa at beslutningen er viktig for Notodden og at anlegget blir det første og største i sitt slag i verden.

90 års produksjon på to år

– Fra dette anlegget vil vi kunne produsere like mange elektrolysører på to år – som vi har gjort på Notodden de siste 90 åra, sier Løkke til Telen.

NEL har allerede oppgradert og utvidet fabrikken på Notodden slik at produksjonen er økt fra 25 til 40 MW per år.

Kontrakten med Nikola på 448 elektrolysører tidligere i år, gjør det nødvendig å øke kapasiteten ytterligere.

Nikola One skal etter planen på markedet i 2021. Den drives av brenselceller, hydrogen og batterier. For tungtransport kand et være en vei til nullutslipp. Investeringsstøtte fra CO2-fond kan være avgjørende for markedspenetrasjon. Bilde: Nikola Motor Company

Alkalisk

NEL har forpliktet seg til å levere elektrolysører med kapasitet tilsvarende 1 GW samt fyllestasjoner til en flåte hydrogendrevne vogntog. Fyllestasjoner skal leveres av NEL i Danmark.

Kontrakten med Nikola kan bli verdt flere milliarder kroner fra 2020, når stasjonsinfrastukturutbyggingen starter.

Den årlige kapasiteten ved Notodden-fabrikken blir 360 MW og arbeidet vil pågå i fem skift. Det betyr 160 enheter av elektrolysøren A485. Ifølge NEL er A-typen verdens mest energieffektive alkaliske elektrolysør.

Norsk verdiskaping

Steffen Møller-Hols ved Sintef Industri, avdeling for bærekraftig teknologi, er veldig glad for at NEL velger å bygge ut produksjonskapasiteten i Norge.

– Det er veldig positivt at vi får verdiskapingen knyttet til hydrogen i Norge, sier Møller-Holst til TU.

Han er av mange kalt «Mr. Hydrogen» og jobbet med brenselceller og hydrogen i mange år.

– NEL er verdens største leverandør av elektrolysører. Kontrakten med Nikola og nå fabrikkutvidelse i Norge, befestet posisjonen. Det er strategisk viktig at dette skjer her hjemme, sier Møller-Holst.

Flere slike membraner settes sammen med gummipakninger i mellom. Antall membraner bestemmer anleggets kapasitet. Bilde: NEL Hydrogen

Vil utkonkurrere fossile løsninger

Konsernsjef Løkke i NEL sier i en pressemelding at selskapet ønsker å forandre verden. De vil bidra til å gjøre hydrogen, framstilt ved spalting av vann og fornybar energi til et dagligdags produkt.

– Vi trapper opp for å gjøre teknologien tilgjengelig slik at det kan utkonkurrere fossilbaserte alternativer som reformering av naturgass, sier Løkke.

Den automatiserte og effektive fabrikken vil bidra til å få ned kostnadene og gjøre elektrolysører mer konkurransedyktig.

Oppstart 2019/2020

Løkke sier til avisa Telen at Becromalbygget er godt egnet med åpen gulvflate og nær eksisterende produksjonsanlegg.

Arbeidene med å installere det nye produksjonsanlegget vil starte i andre halvår i år og fortsette utover i 2019.

– Vi starter opp produksjonen i slutten av 2019 eller i begynnelsen av 2020, sier Løkke til Telen.