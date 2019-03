Norske Arctic Trucks skal bygge Toyotas arbeidsjern om til elbil

At norske Arctic Trucks lager ekstra macho versjoner av allerede røffe offroadere, er vel kjent. Bilene deres har allerede vært på både Nordpolen og Sydpolen. Nå er selskapet på Solbergmoen utenfor Drammen klar for å beseire et nytt marked:

Det underjordiske.

Bygger elektrisk HiLux

Arctic Trucks har nylig inngått en avtale med nederlandske Tembo 4x4, om å produsere en helelektrisk pickup basert på arbeidsjernet Toyota HiLux.

– Vi skal produsere biler for det nordiske markedet. Det er en veldig spennende avtale. Et skritt ut mot industrien, noe vi har ønsket lenge. Vi kan mye mer enn å bygge bil med store hjul, sier Örn Thomsen, daglig leder i Arctic Truck.

Tembo har drevet med ombygging av biler i snart 50 år, og har definitivt funnet sin nisje - elbiler til bruk i gruver.

Klar i august

Store maskiner er tvingende nødvendig i gruvedrift, men å ha den underjordiske luften full av eksos og dieselpartikler er selvsagt alt annet enn ønskelig. Derfor har Tembo utviklet sin egen løsning for bedre gruveluft: elektrifiserte versjoner av Toyota HiLux og Land Cruiser Series 70, en eldre modell som ikke er typegodkjent i Europa.

Thomsen understreker at bilene ikke bare kan brukes i gruver, også entreprenører med grønn profil kan være potensielle kunder.

– Det er langt større marked enn jeg hadde trodd. Vi har allerede interesse fra flere norske entreprenører, og satser på å levere de første bilene i august, sier islendingen.

Kun HiLux

Arctic Trucks satser kun på HiLux, i første omgang biler til bruk på anleggsområder. På sikt håper Thomsen imidlertid å levere HiLuxer som også kan brukes på vanlig vei. Forrige helg var det første eksemplaret av en elektrisk HiLux innom Thomsen og kollegene, på vei til kunden, et gruveselskap i Kiruna.

– Vi skal bygge om bilene til elektrisk drift, i nordiske omgivelser. Foreløpig er det litt teknisk som gjenstår. I gruver er det ganske jevn temperatur, mens det her i nord er store svingninger mellom varmt og kald.

– Den heter ikke lenger Toyota?

– Nei. Toyota leverer ikke 100% elektriske biler, og vi må fullføre utviklingen før vi legge dette frem for Toyota. Vi er i dialog, sier Thomsen.

Ribber nye biler

Fabrikknye Toyotaer ribbes for motor, gir og reduksjonsgir. Deretter blir det montert inn en innkjøpt elmotor og Tembos egenutviklete reduksjonsgir, som brukes i kombinasjon med Toyotas egen transferkasse.

Bilene får to separate og innkapslete litium-ionbatterier: ett foran, der motoren engang satt, og ett bak der som dieseltanken var. Bilen leveres med to ulike batteripakker, på enten 28 kWh eller 56 kWh, som rekker til henholdsvis 80 eller 150 kilometer kjøring. Bilene kommer med en standard ombordlader på 15 kW, men vil få en oppgradert løsning i løpet av året.

Knalltøffe omgivelser

Ifølge Thomsen kan bilene se frem til et røft liv, i knallharde omgivelser.

– Det er veldig røffe forhold og dårlige veier i gruvene, som gjerne ligger seks kilometer under bakken. Det er ganske bratt, så du må stå på bremsen nedover. Er bilen 60-75 prosent oppladet ved starten på nedstigingen, er den fulladet når den har kommet helt ned.

– Noen ulemper med elektrisk bil nede i gruvene?

– Ingen, jeg kan bare se fordeler. Mer dreiemoment, mindre vedlikehold, og kjørelengden er mer enn nok, og folk lader i lunsjen og når de spiser middag.

Rå regenerering

Heldigvis er de stupbratte hellingene inn mot jordens indre en drøm for elbileiernes store hobby: regenerering.

– Har du 60-70 prosent oppladet batteri når du begynner nedstigingen, er batteriet fulladet når du kommer ned, forteller Thomsen.

Når man skal opp igjen, er bratte bakker null problem. Bilen klarer 45 graders helling.

– Bilen har et veldig høyt dreiemoment. Kjører du den i lavgir, så er det bare dekk og underlag det står på.

– Hva skjer med opprinnelig motor og gir?

– Det må vi finne ut av. Satser på å selge dette som deler, kanskje til Afrika.

– Og prisen?

– Vårt mål at den kommer til å ligge på det samme som en HiLux personbil, sier Örn Thomsen i Arctic Trucks.