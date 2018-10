Norsk Vind Energi planlegger Europas største vindpark - over 400 megawatt større enn Fosen

Om få dager vil Norsk Vind Energi AS sende inn et historisk utbyggingsforslag.

Selskapet planlegger et vindkraftanlegg med en installert kapasitet på nær 1500 megawatt (MW). Det er 443 MW mer enn Europas hittil største landbaserte vindprosjekt: Fosen Vind i Midt-Norge.

Den nye vindparken er planlagt over et mye mindre område enn Fosen.

– Grensene er fortsatt ikke helt klare, men i motsetning til Fosen som er strukket over fem prosjekter i lange områder, blir dette ett stort prosjekt i noen små kommuner, sier prosjektleder Espen Borgir Christophersen i Norsk Vind Energi til TU.

Ifølge tidlige planskisser først omtalt av Bergens Tidende kan fem områder i hordalandskommunene Masfjorden, Lindås og Modalen få over tre hundre vindturbiner.

Grunneiere gir grønt lys

Nærmere bestemt er planen er å bygge på fjellplatåene over Hellandsdalen og lenger nordøst i Stølsheimen, i tillegg til områder mot Masfjorden og Lindås.

– Nå har vi snakket med de fleste grunneierne i området, og får veldig gode tilbakemeldinger. Om grunneierne hadde vært negative ville vi droppet planene, sier Christophersen, og viser til et annet vindprosjekt i Nordland der selskapet ga seg.

Norsk Vind Energi fikk et klart nei fra Voengelh-Njaarke reinbeitedistrikt da de ville bygge ut vindkraftverk i Bindal kommune. Selskapet har lovet å holde seg unna reinbeitedistriktet.

Naturvernere og turfolk sier nei

For noen grunneiere kan den nye vindparken gi årlige inntekter i millionklassen, hvis planen går i boks. På den andre siden er hverken naturvernere eller turfolk positive.

Både Naturvernforbundet og Bergen og Hordaland Turlag har involvert seg kraftig mot planene.

– Jeg vil påstå at fjellene er en veldig viktig del av identiteten vår her på Vestlandet, sa daglig leder Helene Ødven i Bergen og Hordaland Turlag på et folkemøte i september, omtalt av BT.

– Urørt og stille natur uten store tekniske inngrep har høy verdi for friluftslivet, sa hun.

Storheia vindpark fra Monstad. Dette er en del av Fosen Vind-utbyggingen. Illustrasjon: Svein Erik Dahl/Einar Berg, Norconsult As

Opp mot 250 meter høye

Om den nye parken realiseres vil det bli snakk om et hundretalls vindturbiner, som basert på dagens teknologi kan bli opp mot 250 meter høye.

Prosjektlederen påpeker samtidig at mye kan skje i årene frem mot byggestart.

– Om vindparken får konsesjon vil byggingen starte om mellom tre og seks år, avhengig av hvor lang tid Norges vassdrag- og energidirektorat bruker på å behandle søknaden. Utviklingen på turbinsiden går fort, og det er vanskelig å forutse hvordan en turbin vil se ut så langt frem i tid, sier Christophersen.

De tre kommunene forholder seg foreløpig nøytrale til planene, og avventer et konkret prosjekt de kan ta stilling til.

Arbeidet fremover for Norsk Vind Energi består i å snakke med de siste grunneierne i området, og deretter er målet å utrede prosjektet i løpet av 2019.

– Så sender vi inn konsesjonssøknad som NVE trolig vil bruke mellom ett og to år på å behandle, sier Christophersen.

De viktigste grunnene til utbygging

Grunnen til at valget falt på akkurat disse fjellområdene er infrastrukturen, forklarer prosjektlederen.

– Tre høyspentledninger går på tvers gjennom områdene vi ser på, og dermed har vi gode muligheter for nettilknytning. Områdene har også veier opp på fjellet i umiddelbar nærhet, i tillegg til gode vindforhold naturligvis, sier Christophersen.

Fakta om Fosen Vind - Europas hittil største vindkraftanlegg. Illustrasjon: Fosen Vind

Han legger til at selskapet er kjent med at prosjektet vil ha konsekvenser for friluftsliv, og at det vil være en viktig del av utredningen å slå fast hvor store disse konsekvensene blir.

Det er fremdeles usikkert hvor store investeringene vil bli. Til sammenligning skal det investeres 11 milliarder kroner totalt i Fosen vindpark, som altså får en kapasitet på 1057 MW. Parken til Norsk Vind Energi har en planlagt kapasitet på 1500 MW.

Snittprisen per MW ligger på rundt én million dollar per i dag.

NVE holder nå på med å utarbeide en nasjonal ramme for vindkraft i Norge, der de skal peke ut områder som kan være aktuelle for utbygging. Deler av Stølsheimen hvor Norsk Vind Energi vil bygge vindparken, er del av et såkalt analyseområde der NVE skal gå gjennom økonomiske, tekniske og miljømessige fordeler og ulemper ved utbygging.