Norsk oppfinnelse skal fjerne 500 tonn tungolje, fra et vrak på 70 meters dyp i Singaporestredet

I forrige uke uka ble 5,5 tonn oljetømmingsutstyr og pumper sendt med fly til Singapore.

Nå er utstyret om bord på offshorefartøyet Surf Allamanda og klargjøres for å fjerne mellom 500 og 569 tonn seig tungolje fra et vrak på 70 meters dyp.

Verktøyet, kalt Moskito, er utviklet av Miko Marine. Det ble i sommer testet på et vrak i Chile.

Nå skal to Moskitoer tømme drivstofftankene til det danske vraket av Thorco Cloud, som kolliderte med norske Stolt Commitment 16. desember 2015, seks nautiske mil nord for Batam og like sør for Singapore. Vraket skal fjernes fra det sterkt trafikkerte stredet.

Indonesia-ulykken

Mothakene holder flensen på plass og Moskitoen kan fjernes. Foto: Miko Marine

Dette verktøyet kan suge ut olje uten å søle en dråpe. Slangen kan sitte på flensen under boreoperasjonen og dermed starte opphenting av olje umiddelbart. Foto: Miko Marine

Det var et mannskap på 12 på det 139 meter lange frakteskipet. Seks ble reddet. Skipet hadde nettopp forlatt Batam i Indonesia, lastet med stål, og nylig bunkret i Singapore.

Det skal ha vært 560 tonn HFO 380 drivstoff i tankene og 50 tonn marin diesel. Noe lakk ut etter ulykken. Miko Marine er derfor ikke sikker på nøyaktig hvor mye olje som skal tømmes.

Thorco Cloud ble delt i to og sank i løpet av få minutter. De to delene ligger 1600 meter fra hverandre, ifølge Thorco Shipping, som har offentliggjort 3D-scan-bilder fra havbunnen.

Den 183 meter lange kjemikalietankeren Stolt Commitment på 37.483 dødvekttonn, skal bare ha fått mindre skader.

Du kan se AIS-opptak av skipenes ferd fram til kollisjon i videoen under.

AIS-data fra ulykken i desember 2015. Viser kursen til Stolt Commitment og Thorco Cloud fram til kollisjonen.

MOSKITO Alt-i-ett oljevernutstyr for tømming av tanker i forliste skip.

Borer gjennom og monterer flens og slange i skipsskrog i løpet av ca. 30 minutter.

Verktøyet består av tre magnetføtter. Hver magnet har en holdekraft på opp til 350 kilo. Aktuatorer styrer matehastigheten på boret og derved kraften og momentet på hullsagen.

Et elektrisk drevet bor lager et hull på ca. 100 millimeter gjennom opptil 40 millimeter stål. Verktøyet styres via PC og med videobilde.

Stålplaten som bores ut dyttes inn i tanken og en patentert fjærbelastet forsegling tetter rundt hullet og forbindelsen mellom tank og slange er dermed opprettet.

Kun 115 kg på land – lett å transportere, nøytral oppdrift.

Utviklet med støtte fra Innovasjon Norge og Kystverket.

Fjernstyres

Moskito opereres uten dykkere. De to verktøyene skal fjernstyres fra Surf Allamanda, som bare kan operer i dagslys på grunn av kollisjonsfare i det tett trafikkerte fartøyet. Derfor må fartøyet mobiliseres til og fra ulykkesstedet hver morgen og kveld.

Det er for risikabelt å operere i mørket i verdens mest trafikkerte skipsled. Avbruddene medfører at operasjonen vil ta lengre tid.

Da Kystverket skulle tømme ubåtvraket U864, fikk Miko Marine-ingeniørene ideen til Moskito, et dykkerløst alt-i-ett oljevernutstyr for tømming av tanker i forliste skip.

Utstyret festes med magneter i skutesiden der drivstofftankene befinner seg. Det patenterte utstyret benytter et elektrisk drevet bor og monterer flens og slange, uten at olje lekker ut.

Ankerhåndteringsfartøyet Surf Allamanda ligger over vraket av Thorco Cloud i Singaporestredet. To Moskito-verktøy for fjerning av olje fjernstyres fra skipet av personell fra Miko Marine. Singaporestredet har verdens tetteste skipstrafikk. Symbolforklaring: Rød: Tankskip. Grønn: Lasteskip. Blå: Passasjerskip. Lysblå: Taubåt og spesialfartøy Gul: Hurtigbåter. Prikk betyr at de ligger i ro. Foto: Marine Traffic

Vanskelige arbeidsforhold

Miko Marine har tre personer til stede under arbeidet.

Singaporestredet er 105 kilometer langt og går mellom Malakka-stredet og Sør-Kinahavet.

Det er relativt kraftig strøm i stredet, opp til om lag 5 knop, og dermed vanskelig å vite temperaturen i vannet og i oljen.

– Det er stor forskjell på viskositeten om vanntemperaturen er pluss 10 eller 25 grader, sier daglig leder Nicolai Michelsen i Miko Marine.

Nå har de fått konstatert at temperaturen er rundt 20 grader.

Emil Jahren fra Miko Marine styrer Moskito under tømming av vrak i Chile. Foto: Miko Marine

Miko Marine har produsert to Moskitoer i Norge. Utstyret er designet for operasjon ned til 3000 meter og for denne operasjonen testet for 100 meter med kunden til stede.

Kontrakten med det i Indonesiske selskapet som har fått jobben med å fjerne vraket, Bumi, er på cirka 10 millioner kroner.

Sør-Amerika-test

I vinter ble Moskito brukt til å tømme et vrak i Chile. Fartøyet «Don Umberto» lå og lakk olje rett ved en ferieby med ivrig strandliv. Miko Marine ble bedt om å bistå med oljetømming av et amerikansk selskap.

Moskito etter at Don Umberto er tømt. En av tre magneter sees øverst, boret i midten. Foto: Miko Marine

Vraket lå delvis opp i dagen. Moskito ble derfor brukt i skvalpesonen.

– Det ga noen ekstra utfordringer. Vi gjorde noen erfaringer som har vært nyttige i forkant av Indonesiajobben, sier Michelsen.

Blant annet må skrogplatene renses der elektromagnetene skal festes. Magneten er sårbare for "air gap" - det vil si avstanden mellom magnetoverflaten og metall på skroget. Slangeforbindelsene må også forsterkes, viste erfaringene fra Chile.