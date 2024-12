– Styret har besluttet å begjære seg konkurs. Beslutningen er enstemmig og skyldes at det ikke lenger finnes en realistisk mulighet til å skaffe kapital til å holde driften gående, heter det i børsmeldingen.

Selskapet har slitt med finansene i hele år. I februar kunne de bare utbetale 75 prosent av lønna til sine 60 ansatte, og hadde 18 betalingsanmerkninger.

Klarte ikke betale for kontorene

Hydrogenselskapet, som hadde som mål å bli en av de ledende leverandørene av grønn teknologi i verden, klarte heller ikke å betale for kontorlokalene i Oslo.

– Vi er ufattelig triste for alle i konsernet som har mistet jobben, og de som har støttet oss finansielt som mister sitt. Men det kommer til et punkt der vi har snudd alle steiner, sier Teco 2030-sjef Tore Enger til E24.

Teco 2030 hadde utspring i Teco Maritime Group, et konsern som har levert teknologi og tjenester til shippingbransjen i over 25 år.

Daglig leder Tore Enger sa i februar at selskapet jobbet i et ekstremt vanskelig finansielt miljø. Enger mente det var et problem for hele den grønne sektoren å skaffe investorer og kapital.

Krevende tider for hydrogen

Ikke bare i Norge, men hele verden.

Bare 1,5 prosent av hydrogen-produksjonen som skulle komme i 2030, er endelig vedtatt.

Det er krevende tider for både blått og grønt hydrogen, ifølge Norsk Hydrogenforum som i september konstaterte at flere av Norges største hydrogenprosjekter ble skrinlagt.

– At EU ser at tilsvarende skjer hos dem, vitner om at det dras i bremsen i flere land, sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, leder for Norsk Hydrogenforum.

Fabrikk i Narvik

Teco 2030 etablerte en fabrikk i Narvik som skulle produsere brenselceller i full skala.

Planen var at det over en tiårsperiode skulle gjøres investeringer for opp mot ti milliarder kroner, men den planlagte masseproduksjonen av brenselceller for nullutslippsskip måtte skrinlegges etter pengeproblemer.

Enger konstaterte til TU i september at regjeringen ikke fulgte opp Hurdalsplattformen og egen politikk.

– Vi har prøvd å hente penger som alle andre i det grønne skiftet, men folk rundt oss går konkurs overalt, både i Norge og Europa. sier Enger til E24 etter konkursen og fortsetter:

– Myndighetenes interesse for å være med å hjelpe litt, er ikke lenger tilstede. Det er ikke mer vi kan klare å gjøre. Vi har holdt hundretalls presentasjoner i Europa det siste året.

Storkontrakt

Konsekvensen er at Norge går glipp av verdiskaping, eksportinntekter og mister verdifull kompetanse til utlandet, mente Enger da.

Høsten 2023 landet selskapet en intensjonsavtale med Pherousa Green Shipping om å levere brenselceller på totalt 12 megawatt til opptil seks av deres bulkskip.

Ifølge Teco 2030 startet produksjonen av brenselcellene ved selskapets innovasjonssenter i Narvik. Kontrakten var verdt 265 millioner per skip.

– Pherousa er et spennende selskap, med en klar visjon om å bevise at hydrogen og ammoniakk kan brukes til å drive morgendagens nullutslippsskip, sa Enger til TU da avtalen ble kjent.

Støttet av Enova

Selskapet har også levert to brenselmoduler på 400 kilowatt som skulle brukes til å drive tunnelboremaskinene til Implenia.

Dieselaggregater skulle byttes ut med brenselceller som produserer strøm av hydrogen.

Pilotprosjektet med Implenia ble støttet av Enova med 15,6 millioner kroner.

Formålet var å «utvikle og pilotere hydrogendrevne løsninger for å eliminere utslipp på byggeplasser,» skrev Teco 2030 i pressemeldingen da avtalen ble kjent.