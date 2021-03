Vil etablere produksjon av hydrogen-brenselceller i Narvik

Brenselcellene vil gjøre at skip og andre tunge applikasjoner vil kunne bytte fra fossile drivstoff som tungolje og diesel til klimavennlig hydrogen. Det vil kunne bidra til å kutte drivhusgassutslippene til skipsfarten, skriver selskapet i en pressemelding.

– Vi ønsker å etablere et kombinert innovasjonssenter og fabrikk i Narvik. Anlegget skal kunne produsere brenselceller med en kapasitet på mer enn én gigawatt per år, noe som tilsvarer flere milliarder kroner i årlig omsetning, sier konsernsjef Tore Enger.

Selskapet fastslår at de med etableringen i Narvik bidrar til realisering av regjeringens ambisjon om at Norge skal ha en helhetlig verdikjede for utnyttelse av hydrogen som energibærer.

500 arbeidsplasser

Over en tiårsperiode er planen at det skal gjøres investeringer for opp mot 10 milliarder kroner. Kapasiteten påbegynnes i løpet av året, og planen er at kapasiteten ved anlegget skal økes gradvis.

Slik ser fabrikklokalet ut i dag. Foto: Teco

I løpet av perioden anslår selskapet at det kan skapes opp mot 500 arbeidsplasser innen utvikling, pilotproduksjon og fullskala industriell produksjon. Innen utgangen av 2025 er målet å ha 100 ansatte ved fabrikken.

Selskapet hadde i utgangspunktet planlagt å etablere fabrikken på Østlandet, men endte isteden på Narvik, der fabrikken vil bli etablert i bygget som tidligere huset RECs solcellefabrikk.

– Etter at det ble kjent at vi planla en fabrikk i Norge, har vi fått nærmere 30 seriøse henvendelser om mulige lokaliseringer. Vi setter pris på interessen og alle innspillene, men det tidligere REC-bygget er svært avansert og perfekt for oss. Det bidro til at valget falt på Narvik, sier Enger.

Lokale ringvirkninger

Han forteller at bygget er helt ferdig og innflyttingsklart, noe han sier åpenbart er en fordel for prosjektet.

Håpet er at etableringen vil skape betydelige ringvirkninger i byen og regionen.

– Mens Harstad er oljehovedstaden i Nord-Norge, er målet nå at Narvik blir hydrogenhovedstaden, sier Enger.

Teco 2030 har utspring i Teco Maritime Group, et konsern som har levert teknologi og tjenester til den globale shippingbransjen i over 25 år.

Selskapet vurderer nå ulike finansieringsalternativer for den nye gigafabrikken, og de er allerede i samtaler med Enova og andre institusjoner.

