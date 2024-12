Saken oppdateres.

– Det er tatt beslutning i styret i dag, bekrefter administrerende direktør Erik Løkke-Øwre overfor Bergens Tidende.

Norsun har ikke hatt kontrakter siden tidlig i sommer, og nå var likviditeten så dårlig at oppbud var eneste alternativet.

I oktober hadde selskapet problemer med å betale ut lønn til de ansatte.

På det meste var det 230 ansatte i selskapet, som lager wafere; de tynne skivene av silisium som solcellepaneler består av. Nå er det 60 ansatte igjen, som i dag fikk den tunge - men ikke uventede - beskjeden.

Bakgrunnen for at styret nå går til tingretten og slår seg konkurs, er at det europeiske markedet har vært under stort prispress fra Kina de siste årene, ifølge Løkke-Øwre.

I november sa han til TU at selskapet fortsatt jobbet med å få på plass en kontrakt med et selskap i Tyrkia. Dette arbeidet har pågått helt siden før TU besøkte fabrikken i juni.

Alle norske konkurs

Da pågikk den siste produksjonen av solceller på norsk jord.

I fjor høst ble ordrebøkene tomme også for de andre norske solcelleprodusentene:

I august gikk Norwegian Crystals i Glomfjord konkurs.

I september permitterte Norsun i Årdal alle ansatte.

I november stengte REC Solar, selve flaggskipet i det norske solcelleeventyret, sine fabrikker i Kristiansand (Fiskå) og Porsgrunn (Herøya).

REC Solar flyttet all produksjon til fabrikken sin i Singapore. Rundt ti ansatte ble igjen for å stenge ned fabrikkene.

Totalt mistet 700 ansatte jobben i solcelleproduksjon i 2023.

Kina tok markedet

I 2022 stengte USA grensene for solceller fra uigur-provinsen Xinjiang, hvor nesten halvparten av verdens solceller ble laget.

Tusenvis av skipslaster ble stanset i amerikanske havner, og billige, kinesiske solcellepaneler flommet inn over Europa i stedet.

I august 2023 innførte USA Inflation Reduction Act, en enorm subsidiepakke for grønne næringer. Det ble et nytt slag for Europa. I Årdal mistet Norsun sin største kunde og måtte permittere ansatte.

Tillitsvalgt Steinar Fodnes sa i juni at mange i fagforeninga mistet troen da.

– Det meste foregår over hodet på oss. Det er ikke vi som styrer fremtiden vår. Samme hvor bra du gjør det, er du avhengig av andre, sa Fodnes.

Satser videre i USA

I juni lanserte Norsun en storsatsing i USA: en fabrikk fem ganger så stor som den i Årdal.

– NorSun vil nå konsentrere all innsats om vårt amerikanske prosjekt, skriver Løkke-Øwre på selskapets nettsider.

I august inngikk Norsun i USA en flerårig kontrakt med det amerikanske solcelle-selskapet Heliene, med oppstart i 2026.

Styreleder John Andersen skriver til BT at de håper å kunne ta en investeringsbeslutning i løpet av første kvartal neste år.

Håpet var at Årdal skulle bli et opptreningssenter for fabrikken i USA, i tillegg til å produsere mindre ordrer. Nå er det håpet ute.

Ingen redningspakker i sikte

Regjeringen har ikke gitt noen løfter om en redningsaksjon for norsk solcelleproduksjon.

Heller ikke EU har kommet med toll eller felles innkjøpsregler.

– Avviklingen av vår virksomhet i Norge er et resultat av overforsyning og mangel på reguleringer i Europa, skriver Løkke-Øwre på selskapets nettsider.