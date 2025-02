Equinor leverte solide finansielle resultater og høy produksjon i 2024. I sin oppdaterte plan for året varsler de kutt i fornybarstrategien.

– Vi fortsetter å redusere utslipp fra egen produksjon og bygger lønnsom virksomhet innen fornybar energi og lavkarbonløsninger med en ambisjon om netto nullutslipp i 2050, sier konsernsjef Anders Opedal i en børsmelding.

Totalt reduseres planene med rundt fem milliarder dollar.

Med det kuttes målet om installert kapasitet i fornybare kilder fra 12-16 gigawatt til 10-12 gigawatt, heter det i meldingen.

I perioden 2025-2027 reduseres også investeringene i fornybar med 50 prosent.

Konsernsjef Anders Opedal sier de nå tilpasser seg markedssituasjonen. Ambisjonen er å skape verdier for aksjonærene i flere tiår fremover.

– Signaleffekt

Produksjonen på Johan Sverdrup-feltet vil i år holde nær samme nivå som de to foregående årene.

Samtidig varsler selskapet at de vil øke olje- og gassproduksjonen med mer enn 10 prosent fra 2024-2027.

– Dette viser hvordan vi arbeider systematisk for å forbedre produksjonen vår for å forbli en sikker og pålitelig energileverandør, sier Opedal i børsmeldingen.

Thina Margrethe Saltvedt, sjefsanalytiker for bærekraft i Nordea, mener det er bekymringsverdig at Equinor velger å redusere på fornybarsatsingen, samtidig som de skal øke oljeproduksjonen.

Selv om selskapet holder fast ved klimamål om 50 prosent kutt i 2030, sender det noen signaler.

– Signaleffekten jeg er redd for, er at man begynner å glippe på de samlede målene, om de ulike selskapene tar ned ambisjonsnivåene, sier hun til TU.

101 mrd. i utbytte

Med et justert driftsresultat på 7,896 milliarder dollar i fjerde kvartal, falt resultatet med 662 millioner dollar fra samme kvartal i 2023.

Det var på forhånd ventet et justert resultat før skatt på 7,71 milliarder dollar i fjerde kvartal, ifølge et gjennomsnitt av 24 estimater som Equinor selv har samlet inn.

Selskapet foreslår et utbytte på 0,37 dollar per aksje for fjerde kvartal. Samtidig forventer de å kunne betale et samlet utbytte på opptil ni milliarder dollar i 2025, som tilsvarer 101 milliarder kroner med dagens kurs.

Det samlede justerte driftsresultatet i 2024 ble på 29,8 milliarder dollar, som tilsvarer 335,2 milliarder kroner etter dagens kurs. I 2023 ble resultatet på 36,2 milliarder dollar.