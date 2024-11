Saken oppdateres.

– Vi ser at vi har behov for å tilpasse organisasjonen og bemanningen til det aktivitetsnivået vi legger opp til, sier konserndirektør for fornybar energi Pål Eitrheim i Equinor til E24.

Kuttene innebærer at Equinor fokuserer på færre land og trekker seg ut av Vietnam, Spania, Portugal og Frankrike.

Bemanningen i Equinors fornybarorganisasjon globalt skal etter planen reduseres med 20 prosent.

– Det tilsvarer cirka 250 årsverk, sier Eitrheim til E24.