Equinor vil bruke 9,5 milliarder kroner på emisjon i danske Ørsted

Emisjonen vil trolig komme på 9,5 milliarder kroner, opplyser Equinor, med forbehold om de endelige vilkårene.

– Etter dialog med Ørsted har Equinor besluttet å støtte forslaget, som vil styrke balansen til Ørsted som en respons på utfordringene industrien nå står overfor, skriver Equinor i en pressemelding.

Equinor tar dermed sikte på å opprettholde en eierandel på 10 prosent i Ørsted.

– Har tro på havvind

Beslutningen begrunnes med at Equinor har tro på Ørsteds underliggende virksomhet, samt at de har tro på potensialet havvind har til å være konkurransedyktig i framtiden.

Aksjekursen til Ørsted falt forrige uke da Trump-administrasjonen stanset havvindprosjektet Revolution Wind. Prosjektet er 80 prosent ferdigstilt: Alle fundamentene er klare, 45 av 65 havvindturbiner utenfor kysten av Rhode Island er ferdig montert, og havvindparken kan tidligst igangsettes neste år.

Ørsted vurderer å gå til retten for å få vedtaket opphevet.

– Som en langsiktig og industriell eier er Equinors intensjon å delta i emisjonen, og i forkant av Ørsteds neste ordinære generalforsamling vil Equinor fremme en kandidat til styret, heter det videre i pressemeldingen.

– Vil se nye forretningsmodeller

Equinors Empire Wind-prosjekt i USA fikk samme type stoppordre i påsken. Ifølge DN måtte det 500 møter og telefoner til for å få Trump og hans folk til å snu i Empire Wind-saken. Finansminister Jens Stoltenberg var involvert i prosessen.

Equinor skriver at de vil følge utviklingen rundt havvindustrien i USA tett og vil fortsette dialogen med Ørsted om situasjonen framover.

Samtidig mener selskapet at industrien vil se nye konsolideringer og nye forretningsmodeller som respons på de utfordringer havvind står overfor. Et tettere industrielt og strategisk samarbeid mellom Ørsted og Equinor har potensial til å skape verdi for aksjonærene i begge selskaper, ifølge selskapet.

President Donald Trump har både før og etter at han ble valgt, gjort det klart at han er motstander av fornybar energi som vindkraft. Han mener vindkraft dreper både fugler og hvaler og vil heller trappe opp bruken av olje.