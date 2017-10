Norgessjefen håper ladbar Range Rover vil bli en avgiftsvinner

Jaguar Land Rovers første ladbare modell er klar.

Range Rover Sport P400e heter hybriden (den har 400 hestekrefter totalt) som nå skal ta opp konkurransen mot tyske og svenske avgiftsvinnere på det norske markedet.

For Land Rover er ikke akkurat først til festen når det gjelder å lansere store, luksuriøse og ladbare suver. Den nye Range Roveren går inn i hard konkurranse med for eksempel:

Mercedes-Benz GLE 500e (fra 999.999 kr)

Audi Q7 e-tron (fra 882.000 kr)

Volvo XC90 T8 twin engine (fra 843.000 kr)

BMW X5 xDrive40e (fra 793.000 kr)

Porsche Cayenne S E-hybrid (pris ikke klar for tredje generasjon)

Håper på uendrede avgifter

John Helmersen, som er sjef for Jaguar Land Rover Norway, bekrefter at Range Rover Sport helt klart har merket konkurransen fra disse hybridene. Men nå kommer altså svaret:

– Vi har stor tro på denne modellen for Norge, spesielt om avgiftene på ladbare hybrider fortsetter som i dag, sier han.

Nye Range Rover Sport P400e kommer til Norge om noen få måneder. Bilde: JLR

I dag er minst kostbare Range Rover Sport en toliters diesel som koster fra 1.040.000 kroner. Hva selskapets første ladbare modell vil koste her til lands, blir klart senere i oktober. Men Helmersen forventer at den blir konkurransedyktig når leveransene til Norge starter i løpet av de første tre månedene i 2018.

Som eksempel på hvordan avgiftene slår ut, kan vi bruke BMW-en som eksempel. På den ladbare versjonen, som yter 313 hk/450 Nm, utgjør engangsavgiften 98.000 kroner. På en sammenlignbar X5 xDrive35i (306 hk/400 Nm) går det 420.000 kroner i statskassa.

Samtidig er det slik at de ladbare hybridene fort kan ha et reellt forbruk som ligger både fire og fem ganger høyere enn hva den urealistiske NEDC-kjøresyklusen påstår.

Terrenghybrid

Range Rover Sport P400e er utstyrt med en 2,0-liter firesylindret bensinmotor (221 kW) under panseret og en elmotor (85 kW) på girkassa midt i bilen. Med permanent firehjulstrekk og totalt 297 kW/640 Nm skal suven være i stand til å akselerere fra 0-100 kilometer i timen på 6,7 sekunder.

Som alle andre ladbare hybrider, kommer Range Rover-en godt ut i NEDC-testingen med et forbruk på 2,8 l/100 km og et CO2-utslipp på 64 g/km.

Også når Range Rover lanserer en ladbar versjon er det fokus på terrengkjøring. Bilde: JLR

Elmotoren får strøm fra et litiumion-batteri med en kapasitet på 13,1 kWh som er plassert under bagasjerommet. Ifølge produsenten skal dette bidra til at den elektriske rekkevidden er 51 kilometer. Bilen har en topphastighet på 137 kilometer i timen på batteridrift. Hybriden har en 7 kW ombordlader slik at batteriet kan fullades på under tre timer fra en 32A-stolpe.

Ifølge Land Rover skal ikke den hybridelektriske drivlinja spolere noe av evnen til offroadkjøring, snarere tvert om. Produsenten peker på at elmotoren bidrar til økt kontroll over dreiemomentet som igjen vil forbedre egenskapene i lav hastighet i terrenget. Heller ikke vadeevnen er forringet. Hybriden skal klare å kjøre gjennom vanndyp på opp til 850 millimeter, som andre Range Rover Sport, men det anbefales å la bensinmotoren gå for å forhindre vann i eksosanlegget.

Tut og kjør ned til 50 kuldegrader: Denne norske teknologien kan gi elbilbatterier som ikke får mindre kapasitet i kulda

Den hybride drivlinja i P400e. Bilde: JLR

I-Pace

Det indiskeide konsernet har som kjent også andre elektriske nyheter på gang i 2018.

I løpet av andre halvår kommer helelektriske Jaguar I-Pace med en batterikapasitet på 90 kWh og en rekkevidde på 500 km (NEDC). Importøren har lovet å levere biler i 2018 til de første tusen nordmennene som betaler et reservasjonsbeløp på 10.000 kroner.

Rett før Frankfurt-messa i september var Jaguar Land Rover blant de mange som fortalte om sine elektriske ambisjoner. Budskapet var at alle nye modeller fra 2020 skal være «elektrifisert», noe som også kan inkludere milde hybrider.

Ifølge Land Rover vil den nye Range Rover PHEV erstatte dagens SDV6 hybrid diesel, som altså ikke er ladbar, og som har et mindre litiumionbatteri og mindre kraftig elmotor.