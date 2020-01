Norges travleste taxiholdeplass får landets største ladestasjon for taxi

BKK har åpnet en ladeplass for drosjer ved Bergen lufthavn Flesland. Den er størst i Norden og nest størst i Europa, hevder selskapet.

Her har el-drosjesjåfører tilgang til seks 150 kilowatt hurtigladere. Disse kommer i tillegg til to tilsvarende ladere BKK allerede har satt opp ved Bygarasjen ved Bergen busstasjon. Dermed skulle det være greie forutsetninger for å kjøre elektrisk taxi i regnbyen.

Seks 150 kW-ladere gir rimelig god kapasitet, men antallet er ikke oppsiktsvekkende sammenlignet med antallet ladeplasser for privatbilmarkedet. For eksempel er det 44 ladestasjoner ved Nebbenes østpå.

Lav andel

Men andelen elbiler i drosjeparken er foreløpig lav relativt til personbilparken. Inntil videre er kun 25 av Bergens 705 drosjer elbiler. Fylkeskommunen har fremmet forslag om at alle drosjer innenfor de gamle fylkesgrensene til Hordaland skal være utslippsfrie innen april 2024.

Laderne på Flesland er satt opp i et samarbeid mellom aktørene, hvor Vestland fylkeskommune har vært prosjektleder, Avinor leier ut grunnen, og BKK bygger og drifter laderne.

Drosjeholdeplassen på Flesland er Norges største holdeplass, ifølge daglig leder for drosjeselskapet Taxi 1, Robert Aasmul, skriver Vestland fylkeskommune på sine nettsider. Ifølge artikkelen går det 550.000 taxiturer herfra årlig.

Laderne er ikke tilgjengelige for privatbiler, sier leder for hurtiglading i BKK, Odd Olaf Askeland, til TU.

Åpen for å bygge på flere holdeplasser

Det er totalt 24 ladeuttak på holdeplassen, fra 22 kilowatt vekselstrøm til 150 kilowatt likestrøm. Betaling skjer via BKKs egen app, eller med ladebrikke, som på en hvilken som helst annen ladestasjon i deres nettverk. Drosjeselskapene får imidlertid en rabatt på standardprisene.

Det kan bli aktuelt å bygge flere ladestasjoner for drosjer.

– Vi har god dialog med flere om å etablere flere ladepunkt for drosjer. Hvis det er andre med drosjeholdeplasser som ønsker ladere til drosjer er vi åpen for å se på mulighetene. Både på Vestlandet og andre steder, sier Askeland.