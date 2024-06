Norges klimamål for 2030 legger opp til at vi trenger å øke kraftproduksjonen med 34 TWh. Det mener energiminister Terje Aasland ikke er realistisk å få til, skriver NRK.

Under en debatt i Stortinget forrige uke sa Aasland at han ikke tror vi klarer å øke kraftproduksjonen så mye, og at vi må være realitetsorienterte.

Hvorvidt det er mulig eller ei har vært oppe til diskusjon flere ganger. Statsminister Jonas Gahr Støre har ifølge NRK flere ganger avvist at målet er uoppnåelig.

En rapport fra Thema har konkludert med at Norge kan ha et energiunderskudd på 6 TWh i 2030, forutsatt 9 TWh ny energiproduksjon, og en forbruksøkning på 33 TWh.

FrP tror vi må kjøpe utslippskvoter

Stortingsrepresentant for Frp, Terje Halleland, sier til NRK at han tar Aaslands uttalelse som et tegn på at realiteten har begynt å synke inn hos regjeringen. Han tror at det blir nødvendig å kjøpe flere europeiske utslippskvoter for å nå 2030-målet.

Et av tiltakene regjeringen har varslet, er mer støtte til solceller og varmpumper til husholdninger. Det er også åpnet for å utrede kjernekraft, som regjeringen inntil nylig har vært helt avvisende til.