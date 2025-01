Arbeiderpartiet står på sitt, og vil ha deler av EUs energipakke vedtatt torsdag. Senterpartiet sier det er uaktuelt å innføre direktivene med dem ved roret.

– Senterpartiet har lenge vært tydelig på at vi ønsker å se denne pakken som en helhet og at vi ikke vil akseptere en bit for bit behandling, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad til NTB.

På spørsmål om det å gå ut av regjeringen er eneste løsning for Senterpartiet, eller om det kan være et alternativ for Sp å ta dissens på saken når den fremmes, svarer Arnstad:

– Senterpartiets stortingsgruppe ser ikke dissens som noe alternativ.

Saken om energipakken kan potensielt ødelegge hele regjeringssamarbeidet. Den bastante avvisningen til Senterpartiet etterlater bare to alternativer: Oppløsning av regjeringssamarbeidet eller at det kommer til en enighet som Senterpartiet godtar, for eksempel at Arbeiderpartiet trekker hele forslaget tilbake.

Energiminister Terje Aasland (Ap) sier til Aftenposten torsdag at samarbeidet med Senterpartiet i regjering har vært og er glimrende. Han viser til at de to partiene helt fra starten av samarbeidet har vært klare på Norges forpliktelse til å slutte seg til direktivene som kommer gjennom EØS-avtalen.

Viser til samarbeidsavtalen

– Hurdalsplattformen slår fast at vi styrer på basis av EØS-avtalen, sier Aasland til avisen.

Etter lang tids press fra EU la Aasland fram forslaget under den ukentlige regjeringskonferansen på Statsministerens kontor (SMK) torsdag. De tre direktivene er del av EU fjerde energipakke, også kalt «ren energi-pakken».

Pakken består av åtte rettsakter. Forslaget som er lagt fram torsdag inneholder tre direktiv fra 2018: Fornybardirektivet. bygningsdirektivet, og energieffektiviseringsdirektivet. Det mest kontroversielle direktivet i pakken, som gir EUs energibyrå Acer en større rolle og mer myndighet, ble ikke fremmet for regjeringen torsdag.

Energiministeren vil ikke kommentere spørsmålet om dissens for Senterpartiet kan være en mulig løsning på uenigheten.

– Vi har bestemt oss for at vi har en prosess videre med utgangspunkt i å se om det er mulig å finne en løsning, sier han til Aftenposten.

Behandlingen av de mest kontroversielle delene av pakken utsettes til etter valget, bekrefter Aasland overfor NRK.

– Det er ikke aktuelt å behandle dette før valget, sier han.

– Uklok avgjørelse

Ingen øvrige medlemmer av regjeringen ville kommentere fra møtet da det ble avsluttet ved 17-tiden torsdag ettermiddag. Om kvelden ble holdt ekstraordinære møter i de respektive partienes sentralstyrer for å avklare situasjonen.

– Jeg synes det er en uklok avgjørelse, all den tid Senterpartiets motstand er velkjent. Dette burde man ventet med til etter valget, og latt det norske folk få si sin mening om i valg, sier Senterpartiets finanspolitiske talsperson Ole André Myhrvold til NTB.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) etter regjeringskonferansen torsdag. Foto: Heiko Junge/NTB

Myrvold reagerer på at saken i det hele tatt ble fremmet. På spørsmål om han ser noen mulighet til å fortsette i regjering dersom Arbeiderpartiet prøver å tvinge saken gjennom, svarer han følgende:

– Arbeiderpartiet vet veldig godt at Senterpartiet ikke kommer til å være med på å implementere fjerde energimarkedspakke i norsk lov. Og så får vi ta en dag av gangen. Nå registrerer jeg at disse tre er lagt fram. Og så har jeg tillit til at partilederen vår og våre statsråder håndterer dette i regjeringen, sier han.

Senterpartiets partileder, Trygve Slagsvold Vedum, var blant de siste som kom ut etter møtet hos statsministeren torsdag ettermiddag. Han ga heller ingen kommentar til pressefolk på stedet.

Én pakke

Senterpartiet har gjort det klart at de ikke kan si ja til EUs fjerde energipakke, og de har tidligere også avvist å behandle deler av den, slik Aasland nå legger opp til.

– Det er uklokt av Ap å fremme disse direktivene nå nettopp fordi det skaper en krevende situasjon innad i regjeringen, sier Arnstad, som sier det vanskelig å vite hva det er som har gjort saken så presserende for Ap at den må legges fram nå.

Torsdag kveld var det planlagt både et sentralstyremøte i Senterpartiet der de ble informert om saken og et informasjonsmøte for Arbeiderpartiets stortingsgruppe om saken, får NTB opplyst.