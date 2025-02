Vil stanse elektrifiseringen av Melkøya

SV varsler at de vil fremme et forslag i Stortinget om å stanse elektrifiseringen av gassanlegget på Melkøya. Partiet mener det nå er flertall mot regjeringens planer.

– Elektrifiseringen av Melkøya slik regjeringen har planlagt, vil føre til en gigantisk rasering av Finnmarksnaturen og være enormt ødeleggende for reindriften, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken til NTB.

Ett mandat i overtall

Tidligere denne uka forlot Senterpartiet regjeringen, noe som har åpnet for en omkamp om det omstridte vedtaket om å elektrifisere gassanlegget på Melkøya. Fredag gikk en rekke partier ut og varslet at de ønsker ny avstemning.

Frp, SV, Rødt, og Senterpartiet var blant partiene som tok til orde for en omkamp.

Rødt-nestleder Sofie Marhaug trakk fram at Arbeiderpartiet og Høyre, som er de to partiene som er for å elektrifisere Melkøya, har 84 mandater i nasjonalforsamlingen, mens partiene som er imot, har 85.

Karbonfangst isteden

Nå varsler altså Haltbrekken at de kommer til å fremme et konkret forslag i Stortinget. Han sier at han forventer at de partiene som har sagt de er imot den planlagte elektrifiseringen, stemmer for deres forslag.

– Da er det flertall, og vi får stoppet galskapen, sier han.

SV vil istedenfor pålegge Equinor å kutte utslippene ved å bygge et gasskraftverk med karbonfangst og lagring.