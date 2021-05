– Norge kan bli et hydrogenland

De har sett på hvordan Norge kan bli med når de ventede store behovene for hydrogen kommer. Selv om de fleste er enige om at vi neppe skal ha personbiler på hydrogen, så vil tog, tungtransport, hurtiggående passasjerbåter, fly og mange andre transportbehov trenge hydrogen fordi batterier blir for tungt.

Hydrogen vil også bli viktig i produksjon av ammoniakk som vil behøves om vi skal gjøre internasjonal skipsfart grønnere. Vi må nesten tredoble produksjonen fra 170 til 450 millioner tonn om vi skal kutte halvparten av dagens utslipp. I tillegg trenger vi enorme mengder ammoniakk til kunstgjødsel.

Konvertere naturgass

Hydrogen er også viktig for å redusere bruken av kull som reduksjonsmiddel og til å fremstille mer klimavennlig betong.

Norge kan være med ved å konvertere naturgass til hydrogen med karbonfangst og lagring (CCS). Det kan forlenge verdien på gassen vår. I tillegg peker dagens gjester på at vi uten problemer kan øke produksjonen av vindkraft med 100 TWh.

Norden er en sone med mye vind og Norge er mest gunstig plassert. Det vil monne godt, men er også et politisk minefelt.

Teknisk Sett: Moberg & Valmot

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.

Elbil – Teknisk sett

TU har også podkast om elbiler. Elbil – Teknisk sett vil vanligvis publiseres hver tirsdag ettermiddag, og er tilgjengelig både som rent lydopptak og med video på TU.no.

Her finner du Elbil – Teknisk sett: