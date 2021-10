Nord-Norge må vente på nye redningshelikoptre

Sola fikk dem i september 2020 og Ørland i mai 2021. Den tredje av 330 skvadrons baser som skal erstatte Westland Sea King Mk43B med AW101 Sar Queen, er Banak.

Her har planen lenge vært at det etterlengtede skiftet skulle skje i løpet av høsten.

Nå er det klart at det trolig er først i starten av mars 2022 at de nye maskinene overtar redningshelikopterberedskapen på basen i Porsanger kommune.

Under utdanning

Etter det Teknisk Ukeblad får opplyst, kom utdanninga av personellet på Banak i gang noe senere enn planlagt.

De vil være ferdig kurset i februar, og planen er å gå på beredskap rett i etterkant av dette. Det vil si rundt uke ni, i starten av mars.

– Etter at arbeidet med innfasing på Banak startet, har alt gått i henhold til plan. Totalt sett er vi godt fornøyd med innfasing så langt, med høy beredskapsgrad både på Sola (99,7 prosent) og Ørland (98,7 prosent), skriver oberstløytnant Stine Barclay Gaasland som er kommunikasjonssjef i Luftforsvaret.

AW101 på besøk i hangaren på Banak i juni 2020. Slik det ligger an nå, skal det nye redningshelikopteret settes i drift her om fire måneders tid. Foto: Forsvaret

Opplegget er slik at et detasjement sørger for beredskapen på basen mens besetninger og teknikere befinner seg på Kjevik og Sola for å skoleres på AW101.

Gaasland opplyser at utdanning av personellet fra Bodø-basen starter i uke ti. Dersom den skisserte tidsbruken på 6-7 måneder per base følges, vil den fjerde basen kunne bli operativ med AW101 i løpet av oktober neste år.

Her skal ombygginga starte denne uka, og ifølge Forsvarsbygg vil arbeidet ta ett år. Det er Fauskebygg AS som er tildelt kontrakten verdt cirka 35 millioner kroner.

I forslaget til neste års statsbudsjett er det også satt av penger til en ny redningshelikopterbase i Tromsø som CHC Helikopter Service er tildelt oppdraget med å drive. Det blir med Airbus Helicopters AS332L1 Super Puma slik de har gjort i Florø i over fire år.

Tre år på etterskudd

At Banak skulle ha nye helikoptre nå i høst, var målet i den reviderte innfasingsplanen. Går vi tilbake til 2017, da AW101-leveransen startet, het det at at de nye helikoptrene skulle settes i drift på Banak i april 2019.

AW101-prosjektets forsinkelse har påført staten betydelige merkostnader, men både statistikk og fortellinger fra operativt hold indikerer at selve helikopteret og dets installerte teknologi har innfridd de store forventningene i sitt første år i den norske redningshelikoptertjenesten.

Det kan fort være en base som Banak som har mest å tjene på nykommerens økte rekkevidde, hastighet og ytelse i dårlig vær. På AW101 er det full isbeskyttelse på rotorblader, motorer og heis som bidrar til at de kan fly mer direkte i stedet for å måtte «liste seg rundt fjorden» eller i verste fall holde seg på bakken.

Det var også et av poengene til oljebransjen da de diskuterte dette internt i Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel (SF) i 2015. Forumet mente det var ugunstig for aktiviteten i nordområdene at AW101 ikke skulle bli operativ på Banak før i 2019 som base nummer tre.

Rekkefølgen

Da baserekkefølgen på samme tid ble presentert for Teknisk Ukeblad, lenge før noen av AW101- helikoptrene var levert, fikk vi forklart at Sola som førstebase ga seg selv, da dette er skvadronens hovedbase og treningsbase med simulator, samlokalisering med anskaffelsesorganisasjonen og tilknytning til offshorevirksomheten.

Da Ørland fulgte som base to, i mai i år og i rute etter revidert plan, var baktanken at 330 skvadron ville ha Rygge og Florø som redundans i den første innfasingsperioden.

Banak ble 330 skvadrons fjerde base da den ble operativ med Sea King i august 1973. Det nye basebygget og hangaren i Lakselv har stått klart i over to år, og anlegget er i hovedsak identisk med de som er bygget på Sola, Ørland og Rygge. I Bodø er det derimot snakk om et mindre tilbygg og ombygging av eksisterende hangarer.

Målet er nå at AW101 være operativ på alle 330 skvadrons seks baser i løpet av 2023. Dette var inntil nylig sommeren 2023. For å sikre beredskapen mot enda flere forsinkelser på tampen, er det sørget for at det finnes tre-fire Sea King-helikoptre med nok flytimer igjen til å kunne fly inn i 2024.