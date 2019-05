Nor-Shipping er blitt en arena for utslippsreduksjoner: – Mange kommer for å lære

Oslo og Lillestrøm er neste uke satt på det internasjonale kartet, spesielt innen shipping og bærekraft. Nor-Shipping går av stabelen neste uke.

To sentrale FN-organ legger viktige møter til Norge neste uke, både UN Global Compact og International Maritime Organization (IMO), FNs skipsfartsorganisasjon med 173 medlemsland.

UN Global Compact er et globalt nettverk for bedrifter som ønsker å arbeide med samfunnsansvar og bidra til forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis. UNGC er verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar.

Tunge delegasjoner

Direktør for Nor-Shipping, Per Martin Tanggaard, er spesielt fornøyd med at FN stiller sterkt sammen med et stort antall ministre og diplomater fra mange land.

– Det strømmer på med beskjeder fra flere land som sender ministre til Norge for å være med på møter og arrangementer, sier Tanggaard til TU.

Kongehuset stiller også opp med Kong Harald på åpningsseremonien i Oslo Rådhus mandag 3. juni. Tirsdag 4. juni kommer kronprins Haakon på åpningskonferansen og får en omvisning på messa. Statsminister Erna Solberg står for selve åpningen. Tidligere var det Rederiforbundet som hadde den æren.

Se, høre, lære

Tanggaard tror at Norge har styrket anseelsen internasjonalt gjennom innovative løsninger for mer miljøvennlig skipsfart, både batterier, hybride skip og hydrogen.

Direktør for Nor-Shipping, Per Martin Tanggaard. Foto: Nor-Shipping

– Norge blir bedre lagt merke til internasjonalt. Flere av delegasjonene er nysgjerrige på hva vi får til og ønsker å lære. Det de fleste lurer på, er hvordan bedrifter, akademia, forskning og myndigheter spiller på lag, sier Tanggaard.

Det norske klyngesamarbeidet er viden kjent ute, men få land klarer å kopiere suksessen der trepartssamarbeidet bedrifter, ansatte og myndigheter jobber sammen om felles mål.

I år mener Tangaard at Norge kan vise enda en dimensjon. Han sikter blant annet til prosjektet ZEEDS, der flere bedrifter med ulike roller samarbeider om å lage et nettverk for utslippsfri produksjon og distribusjon av drivstoff.

– Slike samarbeidsprosjekter på tvers av bransjer må til for å løse de store utfordringer vi har innen shipping, sier Tangaard til TU.

Generalsekretæren kommer

Han er glad for at generalsekretær Kitack Lim i FNs sjøfartsorganisasjon IMO tar turen til Oslo og Lillestrøm for å diskutere hvilke tiltak som skal få fart på skipsfartens omstilling.

Kitack Lim spilte en viktig rolle – sammen med Norge - da IMO i fjor vedtok en ambisjon om at shipping skal kutte sine utslipp med 40 prosent innen 2030 og 50 prosent innen 2050.

Lim skal delta på flere arrangementer og møte statsminister Erna Solberg og flere toppledere. Blant temaene er hvordan skipsfarten kan bidra til å nå FNs bærekraftmål, utvikle mer klimavennlig drivstoff, datasikkerhet (cyber security) og framtidige energibehov.

– Generalsekretæren i IMO er en veldig viktig bidragsyter med et sterkt personlig engasjement for en mer bærekraftig shippingsektor, sier Tanggaard til TU.

Generalsekretær Kitack Lim i International Maritime Organization (IMO). Foto: Tore Stensvold

Oslo-arena

Selve utstillingen og konferansen finner sted på Norges Varemesse og Thon Hotell i Lillestrøm 4. – 7- juni.

Allerede mandag 3. juni begynner imidlertid en rekke møter, konferanser og arrangementer i hovedstaden.

– Hovedstaden kommer også til å preges av Nor-Shipping, både mandag og gjennom hele resten av uka. I Oslo-området finner vi faktisk den største klyngen knyttet til havindustri, sier Tangaard.

Spesielt er han opptatt av de mange oppstartsbedriftene i Oslo-området.

– De har helt nye innfallsvinkler og forslag til løsninger. Det er veldig gøy å jobbe med dem og koble dem til de etablerte selskapene, sier Tanggaard.

High level

Det blir arrangert flere møter på toppnivå, både High Level Meeting i UN Global Compact- og regjeringens regi (mandag) og High Level Panel Meeting (tirsdag) med grønn og bærekraftig skipsfart på agendaen. UN Global Compact lanserer tirsdag 4. juni rapporten «Global Goals, Ocean Opportunities» med adm.dir. Lise Kingo i UN Global Compact og statsminister Erna Solberg.

Nor-Shipping-arrangøren anslår at 35.000 personer kommer til Oslo og Lillestrøm i løpet av neste uke. På Norge Varemesse er 1000 utstiller fordelt på 22.500 kvadratmeter utstillingsareal. Der fylles det opp med alt fra skruer og muttere til propeller og dieselmotorer via smøreolje, pumper, et utall digitale tjenester og overlevelsesdrakter.

Nesten 90 prosent av all transport skjer sjøveien. Skipene står for mellom 2,5-3 prosent av de globale klimautslippene. Foto: Nor-Shipping/Mohd jerald pinto

Nor-Shipping-direktør Tanggaard sier at miljø, bærekraft og «blå økonomi» går gjennom både utstilling og konferanser som en rød tråd.

Åpningskonferansen The Ocean Leadership Conference samler mange toppledere fra mer enn shipping. På talerlisten står både admiral Michael Rogers, tidligere direktør for National Security Agency (NSA) i USA, nobelprisvinner i økonomi, Paul M. Romer, generalsekretær Kitack Lim, digitaldirektør Ann-Christin Andersen fra TechnipFMC, konsernsjefene Geri Håøy fra Kongsberg og Remi Eriksen fra DNV GL, Lise Kingo, direktør for UN Global Compact samt statsminister Erna Solberg.

– Bredden er viktig for å belyse og få fram flere sider av utfordringer og mulige løsninger, sier Tanggaard.