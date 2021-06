Nissan utsetter Ariya i Japan

Nissan Ariya er japanernes kommende elektriske SUV. Den ble lansert i fjor sommer og skulle komme i butikkene i Japan rundt disse tider.

Nå melder Nissan at bare en spesialmodell i begrenset opplag kommer for salg, og at det først vil skje til vinteren. Årsaken er halvlederbrikkemangelen som rammer blant annet bilindustrien.

Nissan har tidligere sagt at bilen skal leveres til norske kunder fra tidlig i 2022.

Norge: Uker, ikke måneder?

Hva den japanske forsinkelsen har å si for dette, er foreløpig noe uklart. Kommunikasjonssjef Knut Arne Marcussen i Nissan Norge sier til TU at det blir en forsinkelse også her, men at det ser ut til å være snakk om noen få uker, ikke mange måneder.

– Denne saken handler om det japanske markedet, men det er ikke til å komme fra at halvledermangelen har rammet hele bilbransjen, også Nissan. Men det er snakk om mindre forsinkelser, sier Marcussen.

Han kan ikke si noe konkret om hvilke varianter av Ariya som blir gjort tilgjengelig i Norge først, for eksempel om bilen først lanseres med forhjulstrekk og minste batterivariant, som i Japan.

Nissan åpner imidlertid for forhåndsbestillinger av bilen om noen uker. Marcussen sier at dette ikke hadde blitt gjort om Nissan visste at det ville bli et problem å få produsert biler til vårt marked. Han understreker at det ikke er noen dramatikk i forsinkelsene og at vi i Norge er berørt i mindre grad.

Marcussen sier Nissan er berørt av halvledermangelen i mindre grad enn mange andre bilprodusenter. Mens enkelte allerede nå sliter med å få levert biler, er leveringssituasjonen bra for Nissan Leaf, påpeker han.

Bakhjulstrekk og minste batteri

Spesialmodellen for det japanske markedet kan bestilles nå, og den er utstyrt med minste batteri- og motorvariant og forhjulstrekk. Altså har den 63 kilowattimer batteri og 160 kilowatt motor. Variantene med firehjulstrekk og større batteri er inntil videre utilgjengelige, men ifølge Nissans pressemelding kommer de senere.

Nissans konserndirektør Asako Hoshino sier ifølge Bloomberg at både covid-19 og halvledermangelen som rammer bilindustrien, nå medvirker til utsettelsene.

Ariya er en moderne elbil med mange avanserte systemer som krever mange mikrobrikker. Ved å gå for en begrenset lansering, og redusere batterikapasitet og halvere antallet motorer, reduseres behovet for deler, slik at de kan få biler ut av fabrikkdørene.

De fleste bilprodusenter rammes

Dette er ikke det eneste eksempelet på bilprodusenter som sliter med å få levert biler. Det har ført til produksjonskutt og permitteringer ved bilfabrikker verden over. Noen fabrikker har også midlertidig stoppet bilproduksjonen.

Peugeot har på flere modeller gått tilbake til analoge visere i speedometeret. Det gjør det mulig å bruke mindre halvlederteknologi i skjermen som vanligvis står der.

Tesla har kuttet ut radarsensoren i Model 3 og Model Y på biler som selges i Nord-Amerika. Selv om den offisielle forklaringen er at de kan tilby førerstøttesystemer bare ved å bruke kameraer, er det rimelig å anta at halvledertørken i det minste er en del av forklaringen.

Konsulentselskapet Alixpartners forventer at den globale delemangelen vil føre til at det produseres 3,9 millioner færre biler enn ventet i 2021, skriver Wards Auto.

Sammensatte årsaker

Det er mange årsaker til komponenttørken. Pandemien er den største, men sammenfallende hendelser, som den ekstreme vinteren Texas hadde, tørke i Taiwan og en brann i en Renesas-fabrikk, har forsterket situasjonen, ifølge en rapport fra KPMG.

Pandemien har i seg selv økt etterspørselen etter brikker, blant annet fordi folk har kjøpt mer elektronikk.

Samtidig kommer svakhetene i bilindustriens forsyningskjedestrategi til syne. De fleste bruker en såkalt «Just-in-time»-strategi, hvor komponenter leveres når de skal brukes. Det vil si at de har lite lagervare i tilfeller hvor deleleveransene stopper opp. Nå som brikkeprodusentene ikke kan levere, står bilprodusentene uten vitale komponenter.

I en moderne bil er det en mengde mikrobrikker i mange ulike deler. Lykter bruker LED-lys, nøklene kommuniserer med en radiomottaker i bilen, alle kontrollenhetene i bilen er datamaskiner, førerstøttesystemer skal prosessere data, og i en elbil er det mye elektronikk som kontrollerer batterier og motorer.

Ifølge KPMG har en gjennomsnittlig elbil dobbelt så mange halvlederbrikker som en fossilbil. Det er dermed naturlig at elbilproduksjonen blir rammet.