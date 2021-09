Nissan kommer seint med Ariya, men mener bilen er verdt å vente på

Torsdag ble prisene på Nissans kommende crossover/SUV Ariya offentliggjort, samtidig som bilen ble mulig å forhåndsbestille.

Med en startpris på 409.900 kroner (for utgaven med forhjulstrekk og 360 km WLTP-rekkevidde) går den i strupen på et velfylt segment av elektriske crossovere/SUV-er med familietekke.

Men kommer den raskt nok? I februar fortalte Nissan at de planla å levere bilen i starten av 2022. Nå forventer de leveringer fra tidlig sommer 2022.

Det betyr at konkurrenter som Volkswagen ID.4, Ford Mustang Mach-e, Hyundai Ioniq 5 og Tesla Model Y får omtrent et års forsprang (se hele lista over hovedkonkurrenter i faktaboksen). ID.4 rullet for alvor ut i mars, Mach-e fikk opp utleveringsfarten i mai, og Model Y ble på én utleveringsuke den mest registrerte bilen i august.

Er Nissan for seint ute?

Nei, mener Leon Dorssers. Han er senior salg- markedsdirektør for mer enn 140 markeder i Nissan, inkludert Norge.

Dorssers forteller at hele selskapet nå venter på at crossoveren skal rulle ut til norske eiere, og minner om at Norge er landet som først vil få Ariya etter Japan.

– Du kan si at det er andre på markedet i dag, men vi er klar for det. Du må huske på at vi har en lang historie med elbiler for massemarkedet, helt tilbake til 2011, sier han til TU.

Han henviser naturligvis til Leaf, Norges mest solgte elbil med 70.000 registreringer, og over en halv million solgte på verdensbasis.

Dorssers formulerer det slik at Nissan nå har «en enorm fanbase med mer enn 70.000 eiere» i Norge. Eierbasen var avgjørende for at Norge blir et prioritert marked.

– Er Leaf-eierne hovedkunden for Ariya i Norge?

– Nei, vi vil gjerne tiltrekke oss nye kunder og kunder som går over til elbil for første gang, sier han.

Halvledermangel og covid-19

De faktiske forskjellene i leveringstid kan muligens kortes ned av at en del av konkurrentene har leveringstid.

– Flere av de andre produsentene sliter med leveringsproblemer, sier Dorssers.

Halvledermangelen og covid-19 har gitt utfordringer for mange bilprodusenter, inkludert Nissan. Dorssers avviser at utfordringene vil påvirke den planlagte utleveringsstarten neste sommer. Nissan Norge forventer å selge rundt 7000 eksemplarer av Ariya i 2022.

– Hvorfor skal kjøperne vente på Ariya, når det allerede finnes så mange konkurrenter som kan leveres raskere?

– Først av alt på grunn av bilen. Den har en fantastisk kombinasjon av design, innovasjon og teknologi. Så forvalter Nissan en stolt elbilarv, med over 500.000 solgte Nissan Leaf og 9,1 milliarder elektriske kilometer i Europa uten noen store hendelser. For det tredje er Ariya en crossover og midt i hjertet av hva vi kan. Her kombinerer vi SUV-kunnskapen fra Qashqai med elbilkunnskapen fra Leaf, svarer han.

Han lover prioritering til norske kunder når bilene kommer neste sommer.