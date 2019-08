NEL Hydrogen: Bygger kjempefabrikk på 1 GW i Grenland

Forskning og utvikling skal fortsatt skje på Notodden, der NEL i dag har en produksjonskapasitet på anlegg med total effekt 40 MW.

NEL lanserte i fjor planene om å bygge ut kapasiteten på Notodden til 360 MW på Notodden. Da lå det an til 30–40 nye arbeidsplasser i tilknytning til Notodden-anlegget.

NEL skal lever 160 elektrolysører av typen A485 til Nikola Motor. Foto: NEL

Arbeidsplassene kommer i stedet til Herøya ved Porsgrunn.

Nå vil NEL i stedet bygge opp et anlegg på Herøya der kapasiteten kan økes ytterligere, opplyser selskapet i en børsmelding.

Den planlagte investeringen på Notodden var planlagt til 150 millioner kroner. NEL opplyser ikke hva Herøya-fabrikken vil koste.

Utvidelsesmuligheter

Selskapet har sikret seg 15.000 kvadratmeter lokaler og planlegger en avansert produksjonslinje med mulighet til utvidelse til langt over 1 GW/år, opplyser selskapet i en børsmelding.

Ifølge Porsgrunn Dagblad skal det dreie seg om de tomme lokalene etter REC Solar.

NEL kan bli ny leietaker i lokalene etter REC på Herøya. Bilde: Peder Qvale

– Vi har samarbeidet nært med partnere og interessenter i løpet av 2019 med utvidelsesplanene, og har endelig konkludert med at beliggenheten til det nye produksjonsanlegget vil være Herøya, et verdensledende industrikompleks med topp moderne etablert infrastruktur til konkurransedyktige priser, sier administrerende direktør Jon André Løkke i NEL.

Etter megakontrakten med Nikola Motors om leveranser av 160 elektrolysører i 2020, planla NEL å utvide Notodden-anlegg til 360 MW/år.

Nærhet til kai og kolleger

Da sa NEL-direktøren at de ville kunne produsere like mange alkaliske elektrolysører på to år – som var levert fra på Notodden de siste 90 åra.

NEL satser nå enda høyere.

– Valget falt på Herøya på grunn av nærhet til viktige partnere, opplyser Løkke.

Herøya Industripark har flere tiår med industriell arv og er et attraktivt industriknutepunkt for nåværende og fremtidige kolleger. Det tilgjengelige anlegget på Herøya gir også betydelige muligheter for å skalere opp produksjonen, sier Løkke.

Administrerende direktør Sverre Gotaas i Herøya Industripark ønsker NEL velkommen.

– Vi ser at vår kombinasjon av en sterk infrastruktur og et innovativt industrielt økosystem gjør Herøya til et førstevalg for teknologidrevet industri med ambisjoner, sier Gotaas.

Spalter vann i H 2 og O

Ifølge Telemarksavisa kan det dreie seg om 70–200 nye arbeidsplasser på Herøya.

NEL Hydrogen skal fortsatt drive FoU på Notodden. Foto: Nel

Elektrolysørteknologien, det vil si alkaliske elektrolysører der vann (H 2 O) spaltes med membranteknologi, ble opprinnelig utviklet i Norsk Hydro på 1920-tallet, men skilt ut i eget selskap på Notodden.

– Foruten produksjon vil vi fortsette øvrige aktiviteter for våre alkaliske elektrolyseløsninger på Notodden, sier Løkke.