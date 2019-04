Nammo har landet sin hittil største romfartskontrakt

Skisse som viser RACS-systemet fra Nammo. Illustrasjon: Nammo

Nammos nye romfartskontrakt har en verdi på 19 millioner Euro, og går ut på å utvikle neste generasjon av det såkalte Roll and Attitude Control System (RACS) for den europeiske bæreraketten VEGA-E. Dette systemet sørger for å posisjonere bæreraketten nøyaktig i bane rundt jorda, noe som er essensielt når for eksempel satellitter skal utplasseres. Det er italienske AVIO som utvikler selve bæreraketten.

Det nye RACS-systemet skal bruke hydrogenperoksid som eneste drivstoff, noe som gir et helt rent utslipp av vanndamp.

Været skapte spenning: Men Norges første romrakett ble skutt opp til slutt

Reduserer kostnadene

– Drivstoffet er allerede tilgjengelig i industrielle volum, samtidig som det er trygt å lagre. Dette tillater oss en langt mer strømlinjeformet behandling på bakken, noe som igjen vil redusere driftskostnadene, forklarer Nammo-sjef Morten Brandtzæg.

Bæreraketten VEGA-E skal ha seks slike aluminiumsthrustere fra Nammo. Foto: Nammo

RACS-systemet fra Nammo består av seks thrustere fordelt på to enheter på motstående sider av bæreraketten, plassert øverst på det siste trinnet. Alle får drivstoff fra den samme hydrogenperoksid-tanken av aluminium.

Systemet fra Nammo skal i neste omgang kunne kvalifisere til programmene VEGA-C og Space Rider.

Skip i Jemen: Har missiler med norske rakettmotorer

Komplett framdriftssystem

Storkontrakten innebærer også at Nammo for første gang skal konstruere et komplett framdriftssystem, noe som ventelig vil gi nyttig erfaring også for kommende utviklingsprosjekter.

– RACS-systemet utgjør en betydelig milepæl for våre ambisjoner som storaktør i romfartsindustrien, sier Morten Brantzæg i Nammo.

Bæreraketten VEGA-E skal etter planen kunne plassere ut sine første satellitter i 2024.