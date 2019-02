Om noen timer skytes den første private månelanderen opp

SpaceX gjør klart for en ny Falcon 9-oppskytning fra Space Launch Complex 40 (SLC-40) på Cape Canaveral Air Force Station i Florida natt til fredag.

Bæreraketten har med seg to satellitter og en israelsk månelander - med Nammo-motor.

Beresheet

Fra klokka 20.45 lokal tid, 02.45 norsk tid, er det et 32 minutter langt oppskytingsvindu. Dersom ikke dette lykkes, er det et backupvindu klokka 20.41 fredag.

Etter å ha bragt nyttelasten ut, skal første trinn på Falcon 9-raketten forsøke å lande igjen på droneskipet «Of Course I Still Love You».

Nyttelasten består av satellittene Nusantara Satu (PSN 6) for det indonesiske telecomselskapet PT Pasifik Satelit Nusantara og S5 for amerikanske Air Force Research Laboratory (AFRL) og romfartøyet Beresheet fra israelske SpaceIL.

Beresheet, hebraisk for «i begynnelsen», var en av fem finalister i Google Lunar XPrize-konkurransen som ble avsluttet i fjor. Romfartøyet veier i underkant av 600 kg og blir den minste farkosten som noen gang har landet på Månen. Det er dessuten den første israelske og første privatbygde månelanderen.

Etter planen tar det nesten to måneder før Beresheet lander på Månen. Foto: SpaceIL

Leros-motor

Det er en rakettmotor fra Nammo Westcott som brukes på Beresheets ferd til bane rundt Månen og som deretter skal bidra til at den lander trygt. Den skal også brukes til å forflytte farkosten cirka 500 meter fra det opprinnelige landingsstedet i Mare Serenitatis. Leros-familien av rakettmotorer har blitt hyppig brukt blant annet av Nasa.

– Den har vært på oppdrag til Merkur, Mars og Jupiter, men aldri til Månen, og den har aldri blitt brukt til en landing. Jeg tror Beresheet vil vise hvorfor Leros har vært en så populær motordesign gjennom nesten tre tiår og at den fortsatt er blant de beste av sitt slag, sier Robert Selby, daglig leder i Nammo Westcott, i en pressemelding.

Modell av den halvannen meter høye månelanderen. Foto: SpaceIL

Nammo Westcott opplyser at de har gjort en del modifikasjoner på Leros 2b-motoren siden de ble valgt som leverandør av SpaceIL i 2015. Blant annet er den i stand til å levere mer skyvekraft, samt at dysen er forkortet for å passe i fartøyet og ikke minst forhindre at den treffer overflaten når den lander på Månen. Dessuten har de verifisert at motoren er i stand til å gjennomføre flere «hot-starts» som er nødvendig når det skal gjøres «hopp» på Månen.

Nammo Westcott holder til rundt 70 kilometer nordvest for London. Selskapet ble etablert i 1946 som Guided Projectile Establishment, senere gjerne omtalt som «Royal Ordnance» underlagt Ministry of Supply. Nammo, som har hovedkontor på Raufoss, kjøpte dette fra Moog Inc. våren 2017, inkludert deres virksomhet i Cheltenham og Dublin.

Space X sender direkte fra oppskytinga. Sendinga starter cirka klokka 02.30 norsk tid, og du kan følge den her: