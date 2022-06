Ekspertene krangler om hva som er beste metode for å sjekke batteriet på brukte elbiler.

Tirsdag lanserte Elbilforeningen sin batterihelsesjekk for brukte elbilbatterier. De har valgt østerrikske Aviloos analyseenhet for å undersøke hvor mye av det opprinnelige batteriet som er tilgjengelig for brukeren etter å ha kjørt x antall kilometer. Analysenheten kobles til bilen når den er ladet helt opp, og analyserer dataene til bilen har ti prosent batteri igjen.

Den konkurrerende interesseorganisasjonen NAF kritiserer imidlertid løsningen. Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, sier at de selv har prøvd ut Aviloos løsning, men at de forkastet den. Han forteller til at de jobber videre for å finne beste batteritest for elbiler.

– Dette er en tidkrevende test der bileieren må kjøre bilen veldig lenge før man har et resultat. Derfor har vi valgt å gå videre for å finne en test som kan utføres raskt og ikke krever involvering av bileieren, sier Sødal.

Sødal mener at NAFs viktigste krav er at testen skal være enkelt og lite tidkrevende å utføre for medlemmer og andre bileiere.

– En slik test må også være så nøyaktig og troverdig som mulig for å sette et NAF-stempel på den. Skal vi måle helsetilstanden på den dyreste komponenten i en elbil, vil vi at resultatet skal være så riktig som mulig, legger Sødal til.

– Merkelige uttalelser

Ståle Frydenlund, seniorrådgiver og testansvarlig i Elbilforeningen, synes uttalelsene fra NAF er merkelige.

– Aviloos løsning er velutprøvd og TÛV-sertifisert, sier han.

TÛV er en gruppe tyske og østerrikske selskaper som tester og godkjenner teknisk utstyr.

– Dynamisk test av batteriene er beviselig en langt grundigere løsning enn det jeg antar NAF viser til: En enkel og kjapp test.

Han mener en dynamisk test gir langt mer og vital info om batteritilstanden.

– Ikke minst bruker ADAC, NAFs søsterorganisasjon i Tyskland, nettopp Aviloo. Det samme gjør en rekke av de andre tilsvarende bilforbundene i Europa, sier Frydenlund.

Han mener det fremstår rart at det som ADAC bruker ikke duger for NAF.

Etterlyser felles målemetode

I en artikkel hos NAF etterlyser teknisk sjef for NAF Senter-kjeden Lars-Benny Holøs en felles målemetode for batterihelse. NAF skriver art de målte batterihelsen med tre ulike diagnoseverktøy på en Kia Soul 2015-modell som hadde gått 96.876 kilometer.

Fra venstre: Ståle Frydenlund i Elbilforeningen og Wolfgang Berger, sjef i Aviloo, på EVS35 på Lillestrøm. Foto: Mathias Klingenberg

Aviloo-testen målte batterikapasiteten til 75 prosent, Kias eget diagnoseverktøy viste 89,3 prosent, mens verktøyet fra WOW målte 99,7 prosent, skriver NAF.

– Vi har sett store avvik mellom resultatene vi får fra produkter for frittstående leverandører sammenlignet med produktene merkeverkstedene bruker. Da står forbrukeren igjen med et papir i hånda og i skvis mellom merkeforhandler og en tredjepart, sier Holøs til NAFs nettsider.

– Aviloos test er best

Frydenlund i Elbilforeningen sier at de ønsker åpenhet om testmetodene som tilbys.

– Jeg har testet flere varianter av batterihelsetester, både dynamiske og som er basert på bilens BMS (Batteri Management System). Konklusjonen er at Aviloos dynamiske test har den beste og mest presise som tilbys nå, sier han.

– Hva baserer du den konklusjonen på?

– Rett og slett fordi man i en dynamisk test får se hvordan batteriet oppfører seg i praksis. Den følger med på cellespenning over hele batteripakka, og minimal og maksimal batteritemperatur. Den ser om det er enkelte svake celler som er i ferd med å ødelegge batteripakka.

Han understreker at teknologien er i utvikling og at det vil komme nye, innovative produkter på markedet.

– Vi ser at NAF er på jakt etter en standard. Det har vi hørt om før. Vente og se-holdningen som NAF skisserer er ikke vi med på. Vi ønsker å være i front, så får vi justere og korrigere kursen etter hvert, sier han.