EVS35, Lillestrøm: Batteriet er fortsatt den dyreste enkeltkomponenten i elbilen, og derfor er det naturlig å ville vite mest mulig om tilstanden ved bruktbilkjøp.

Hittil har mulighetene for å gjøre batterisjekker variert fra modell til modell, men nå lanserer Elbilforeningen et verktøy som skal fungere med nesten alle elbiler.

Analysen leveres av østerrikske Aviloo og distribueres av Viking.

Aviloos analyse-enhet kobles til bilens OBD-port etter man har ladet den brukte elbilen bilen helt opp. Enheten leser energiforbruket frem til bilen har 10 prosent batterikapasitet igjen. Da er testen ferdig.

Enheten har SIM-kort og laster opp dataene til Aviloos backend-systemer. Systemene er tilpasset mange ulike elbiler.

Testen trenger ikke utføres på én gang, den kan for eksempel gjøres over en uke.

De siste ti prosentene beregnes ut ifra data fra de 90 prosentene man har analysert. Da får man et tall for hvor mange kWh batteriet har tilgjengelig for brukeren.

Reell batterikapasitet

Dette tallet sammenliknes med netto batterikapasitet når bilen var ny. Aviloo forteller at de også kjører tester av de fleste helt nye elbiler for å finne tilgjengelig batterikapasitet. Dermed har de noe å måle opp mot.

I eksempelet i toppen av artikkelen ser vi at en Tesla Model 3 som har gått 60.566 kilometer hadde 87 prosent batterikapasitet sammenliknet med hva den hadde da den var ny.

Ut ifra disse tallene regner man også ut en WLTP-rekkevidde for den brukte elbilen, som for teslaens del ble på 486 kilometer. Dette tallet vil naturligvis variere ut ifra kjøreforholdene og gir kun et sammenlikningsgrunnlag.

Testen gir også data på batteritemperaturen og cellespenningen ved testens start og slutt.

Etter endt test får kunden et sertifikat med oversikt over dataene.

Denne dingsen analyserer batteriet på brukte elbiler. Foto: Mathias Klingenberg

– Ubehagelig å kjøre fra 100 til 0 prosent

Aviloo-sjef Wolfgang Berger forteller til TU at de opprinnelige utførte testen fra 100 til 0 prosent, men at det ble ubehagelig for kunden å kjøre bilen tom for energi. Derfor begrenset de seg til mellom 100 og 10 prosent.

– Vi får gode data for å basere utregningen på ved å gå fra 100 til 10 prosent.

– Hvilke biler er det som ikke fungerer med løsningen?

– Gamle, utgåtte modeller som er solgt svært lite av, sier han og nevner Mercedes B Electric som eksempel.

Testen koster 1599 kroner for Elbilforeningens medlemmer og 2160 kroner for ikke-medlemmer. Den vil først rulles ut i Stor-Oslo, men Viking forteller at de raskt kan tilby testen over hele landet.

Etter hva TU forstår tilbyr ikke NAF en liknende løsning i dag. Vi har spurt NAF om de jobber med en liknende løsning, og oppdaterer saken når vi får svar.