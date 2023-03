NAF enige med svenske myndigheter: Easee-laderne holder ikke mål

Onsdag ble det kjent at svenske myndigheter stopper salget av elbilladere fra norske Easee.

Nå får de støtte av NAF (Norges Automobil-Forbund).

– Den eneste løsningen er at Easee forbedrer elbilladerne og etablerer et jordfeilvern på laderne. Vi er helt enig med det svenske Elsäkerhetsverket som har pekt på flere svakheter ved disse laderne, sier Jan Tore Gjøby, som er NAFs ekspert på elbilladere til DN.no.

Gjøby mener det er mange feil på elbilladerne i Norge og at kontrollen står til stryk.

Anbefales ikke av NAF

Det er ikke første gangen noen stiller spørsmål ved sikkerheten på Easees ladestasjoner. Teknisk Ukeblad har tidligere skrevet om at NAF har fjernet Easees ladestasjon fra sitt medlemsprogram, og tilbyr i dag kun konkurrenten Zaptecs hjemmelader.

Bakgrunnen var en sammenligning av ladestasjoner NAF utførte i 2022. Her kritiserte de flere produkter for å sannsynligvis ikke følge standarder for elsikkerhet.

Easees ladestasjon fikk kritikk for mye, inkludert nettopp Elsäkerhetsverket peker på, at NAFs panel ikke fant jordfeilvernet som samsvarserklæringen sier at ladestasjonen har.

Salg settes på pause

I etterkant av salgsforbudet i Sverige har også det norske strømselskapet Tibber besluttet å sette salget av ladebokser fra Easee på pause.

– Easee har ikke blitt pålagt å tilbakekalle ladebokser i Sverige. Vi følger situasjonen tett og vil oppdatere våre kunder når vi har mer informasjon, skrev Tibber i en melding på sine hjemmesider onsdag.

Easee er selv sterkt uenige i avgjørelsen fra Elsäkerhetsverket.

– Vi er sterkt uenige i avgjørelsen og vil gjøre alt vi kan for å ivareta kunder, partnere og ansatte. Vårt hovedfokus har alltid vært folk og sikkerhet, skrev gründer og daglig leder, Jonas Helmikstøl i en pressemelding onsdag.