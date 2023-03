Tibber setter salget av elbilladeren Easee på pause.

Salgsforbudet i Sverige gjelder med umiddelbar virkning.

– Easee har ikke blitt pålagt å tilbakekalle ladebokser i Sverige. Vi følger situasjonen tett og vil oppdatere våre kunder når vi har mer informasjon, skriver Tibber i en melding på sine hjemmesider.

I en pressemelding skriver Easee at de vil anken Elsäkerhetsverkets avgjørelse.

– Vi er sterkt uenige i avgjørelsen og vil gjøre alt vi kan for å ivareta kunder, partnere og ansatte. Vårt hovedfokus har alltid vært folk og sikkerhet, sier gründer og daglig leder, Jonas Helmikstøl.

Den svenske tilsynsmyndigheten opplyste i februar at de mener produktet ikke oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav for ladestasjoner. Blant annet påpeker svenskene at boksene mangler jordfeilbrytere. Dermed oppfyller ikke laderne kravet til likestrømsvern, mener Elsäkerhetsverket.