Svenske tilsynsmyndigheter stanser salget av Easee-ladere

I utgangspunktet vil et salgsforbud i et EØS-land bety det samme for alle andre EØS-land, inkludert Norge, opplyser reguleringsmyndigheten Nkom.

Tirsdag ettermiddag fikk ladeselskapet Easee beskjed fra det svenske Elsäkerhetsverket om at tilsynsmyndigheten innfører salgsforbud for Easees elbilladere i Sverige

– Dette kom som lyn fra klar himmel, sier Easee-gründer Jonas Helmikstøl til DN som først omtalte saken.

Ifølge DN kan gründerne ikke si noe som helst om de økonomiske konsekvensene av salgsstoppen som nå innføres i Sverige. Easee-konkurrenten Zaptec stiger kraftig på Oslo Børs i morgentimene onsdag etter nyheten om det svenske salgsforbudet.

Det er Nkom som har markedsansvar for ladestasjoner med radiokommunikasjonsutstyr i Norge. Et omsetningsforbud i ett EØS-land vil som hovedregel medføre det samme i alle EØS-land, skriver Nkom i en pressemelding.

Europas ledende leverandør

Den norske ladeselskapet Easee ble grunnlagt for fire år siden, og har på få år blitt Europas ledende leverandør av ladestasjoner til elbiler.

I løpet av disse årene har selskapet vokst til en milliardbutikk, og hadde i 2022 rundt to milliarder kroner i omsetning og et driftsresultat før avskrivninger på mellom 250 og 300 millioner kroner.

De tre gründerne Jonas Helmikstøl, Kjetil Næsje og Steffen Mølgaard jobbet tirsdag natt med med strategier for informasjon til kunder og leverandører samtidig som advokater er i gang med å skrive en midlertidig forføyning og anke.

Manglende jordfeilvern

Det er en drøy måned siden svenske myndigheter begynte å stille spørsmål rundt Easee-laderne.

I et brev advarte myndighetene om at selskapets ladere risikerte å bli ilagt salgsforbud, og at selskapet kunne bli tvunget til å tilbakekalle produkter fra kundene.

Bakgrunnen for salgsforbudene er at det ikke finnes en jordfeilbryterløsning og DC-beskyttelse som oppfyller kravene i standardene som utstyret er deklarert for.

– Produsenten har brukt en elektronisk jordfeilbryterløsning i stedet for en elektromekanisk. Det er en risiko for at jordfeilbryteren ikke alltid slår ut når og som den skal, sier Joel Lee Antman, inspektør ved det svenske elverket i en pressemelding.

Kenneth Bjerga, nordisk PR-sjef i Easee, har tidligere avvist at det er en feil med laderne.

Forbyr flere merker

Det er ladeboksen Easee Home Elsäkerhetsverket har innført salgsforbud på, men modellen Easee Charge omfattes av den samme dokumentasjon, noe som betyr at salgsforbudet også vil gjelde den.

I pressemeldingen skriver Elsäkerhetsverket at produsenten nå må ta tilbake ladeboksene som har fått salgsforbud fra sine forhandlere. Vedtaket innebærer også at produsenten plikter å utbedre mangler ved allerede installerte ladebokser.

Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med Easee. Så langt har vi ikke fått svar fra selskapet.