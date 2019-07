Nærmer seg slutten på tidenes raskeste polare jordomflygning

I 15-tida torsdag vil et Gulfstream G650ER lande på Kennedy space center i Florida, cirka 48 timer etter at det tok av fra samme sted.

Dersom alt går etter planen, vil flyet og den mannsterke besetningen om bord da ha gjennomført tidenes raskeste polare jordomflygning.

Apollo 11 og Magellan

«One more orbit» heter det tungt sponsede rekordforsøket.

Flyet tok av i Florida klokka 09.32 lokal tid tirsdag, samme klokkeslett som Apollo 11 ble skutt opp for snart 50 år siden.

G650ER på Kennedy space center 25 minutter før avgang tirsdag morgen lokal tid. Foto: One more orbit

Dermed kan vi ane at også dette prosjektet ønsker å gjøre ære på månelandinga. I tillegg er det i år 500 år siden Ferdinand Magellan la ut på den første jordomseilinga.

Målet er å sette rekorden i kategorien «Polar Circumnavigation of the Earth Speed Record for any aircraft», både hos den internasjonale luftsportorganisasjonen FAI og hos Guinness World Records.

Flyruta for rekordforsøket. Foto: One more orbit

For å gå godkjent rekorden, må de fly rett over begge polene og krysse ekvator på motstående sider av jorda. De kan ikke gjøre endringer på ruteplanen som er sendt inn på forhånd eller bytte mannskap.

FAI-rekorden baseres på gjennomsnittshastighet og ble satt av et Bombardier Global XRS i 2008. Den lyder på 444 knop (822 kilometer i timen), mens målet nå er å oppnå 452 knop (838 kilometer i timen). Guinness-rekorden bruker minimumtid og ble satt allerede i 1977 med et Boeing 747SP. Dette tok 54 timer og 7 minutter, med en flytid på 48 timer og 3 minutter.

Astronaut og kosmonaut

Gjennomsnittshastigheten beregnes ut fra storsirkelavstanden på ruta, som er 21.691 nautiske mil (40.172 kilometer). Den reelle flyruta på papiret ligger på 22.328 nautiske mil, hvilket betyr at en viktig del av oppdraget blir å forhandle flygekontrolltjenestene underveis, skriver kaptein Hamish Harding i et innlegg rett før avgang.

Gennadij Padalka (i midten) steg på i Kasakhstan, her sammen med fartøysjef Hamish Harding og Terry Virts.

Han har med seg et kompetent mannskap om bord. I tillegg til tre flygere har han selskap av Terry Virts, amerikansk astronaut og testflyger i US Air Force og Gennadij Padalka, russisk kosmonaut og innehaveren av rekorden for flest dager i verdensrommet (878).

Fra Florida gikk ruta over Nordpolen til første drivstoffylling på Astana lufthavn i Kasakhstan. I skrivende stund er drivstoffstopp nummer to i ferd med å gjennomføres, på Mauritius. Deretter går ruta over Sydpolen og til den siste etterfyllinga av drivstoff i Punta Arenas i Chile. For å holde den ambisiøse ruta er de nødt til å klare seg med kun halvtimes korte pitstopp.

Gulfstream G650ER er blant privatflyene med størst rekkevidde, oppgitt til 7.500 nautiske mil med åtte passasjerer i en hastighet på Mach 0,85. Til og med i en hastighet på Mach 0,90 klarer flyet 6.400 nm.