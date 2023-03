Syv måneder etter brukollapsen på Tretten starter endelig arbeidet med en midlertidig bru over Lågen i Gudbrandsdalen.

Fylkeskommunen jobber nå med å støpe nye og tilpasse gamle brufundament, mens Statens Vegvesen denne uken starter monteringen av den midlertidige stålbrua på land.

Om alt går etter planen vil det igjen være mulig å kjøre over Lågen i månedsskiftet april/mai.

Fagverksbru i stål

Det er ikke første gang det etableres midlertidig bru over Gudbrandsdalslågen. Det ble også gjort under byggingen av Tretten bru for drøyt ti år siden.

Den gangen fylte man ut en del i Lågen fra begge sider sånn at man fikk et hovedspenn på cirka 58 meter. Deretter ble det satt opp ei midlertidig fagverksbru i stål.

Om det er de samme elementene som vil bruke si denne omgangen er usikkert, men Statens Vegvesen har tidligere fortalt tu.no at det vil bli en 58 meter lang fagverksbru i stål med to spor. Kun et av sporene vil være åpent for biltrafikk.

Beredskapsbrua skal den tåle samme trafikklast som den opprinnelige brua.

Usikkert hva som vil bygges

Når det vil være klart for bygging av ny permanent bru på Tretten er fremdeles usikkert. Midlertidige stålbruer, som den som føres opp nå, kan benyttes i flere år.

Normalt kan bruene etableres på kort tid, men på grunn av utfordringen med vårflommer i området, har det tatt tid å konkludere med riktig plassering av brua.